شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس دوخة .. 5 أشياء تسبق تعرضك للإغماء تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث الإغماء عندما يختبر الدماغ انخفاضًا مفاجئًا في مستويات الدم أو الأكسجين (أو كليهما) بسبب انخفاض في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

من الممكن معاناة حوالي 35 ٪ من الأشخاص من حالة إغماء واحدة على الأقل في حياتهم ، إما بسبب معدل ضربات القلب غير الطبيعية أوارتفاع درجة الحرارة أو لأسباب أخرى، وفقًا لتقرير موقع "medicinenet" فإن الشعور بالإغماء يمكن أن يحدث لكل من الأطفال والبالغين على حدا سواء.

التعرف على الأعراض التى تسبق الإغماء تعتبر مهمة لاتخاذ الاحتياطات المناسبة لتجنب الإصابة والتأكد من أن الإغماء لمرة واحدة لا يتحول إلى حالة طبية حقيقية.

الدوخة اعراض تسبق الإغماء ١_ الشعور بالدوار

إذا شعرت بدوار فى الرأس عند الوقوف بسرعة كبيرة يمكن أن يتحول هذا لإغماء، فعندما تكون مستلقياً يتم توزيع الدم بشكل موحد، ولكن عندما تقف يسقط الدم بسرعة بسبب الجاذبية، مما بسبب انخفاض ضغط الدم.

٢_ رؤية بقع أمام عينيك

إذا بدأت في رؤية بقع أو وميض ساطع أمام عينيك، فاستلقي أو أجلس ووضع رأسك بين ركبتيك، لأنه بسبب الضغط على

مقلة العين، تتاثرالأوعية الدموية عندما يتحرك الدم إلى أسفل، مما يؤدى إلى توجيه تدفق الدم مرة أخرى إلى دماغك.

٣_ فرط التنفس

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قبل أن يصاب معظم الناس بالإغماء، فإنهم سيعانون من فرط التنفس، فمع اكتشاف المخ لمستويات أقل من الأكسجين، سيحفزك جسمك على البدء في التنفس بشكل أسرع من أجل امتصاص المزيد من الهواء.

إذا بدأت في التنفّس أثناء الشعور بالإغماء ، ابحث عن مكان للجلوس أو الاستلقاء، وتغمض عينيك، وتضع يدك على بطنك. ثم ركز على أخذ أنفاس بطيئة وعميقة.



دوار

٤_ الشعور بالدفء

عندما تحدث زيادة سريعة في تدفق الدم لتعويض نقص الدم والأكسجين في دماغك قد تشعر بالدفء، نتيجة ارتفاع تدفق الدم إلى الأماكن الخاطئة مثل الذراعين والساق، إذا شعرت بالدفء فى جسمك بشكل مفاجئ ابحث عن مكان بارد للجلوس وشرب بعض الماء لعودة معدل ضربات القلب لشكلها الطبيعى.

٥_ تصبغ بشرتك باللون الأزرق

النبضات البطيئة والضعيفة تعنى أن الدم لا يصل إلى الجلد الخارجي، مما يجعله يبدو شاحبًا (وأحيانًا أزرق قليلاً) ، أجلس وأبدا فى فرك العضلات في ذراعيك وساقيك في دوائر بطيئة لبدء عمل الدورة الدموية مرة أخرى وإعادة ضغط الدم إلى المستوى الطبيعي.