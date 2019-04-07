توقيت المواجهة العسكرية بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تصعيد عسكري في العاصمة الليبية طرابلس بين الجيش الوطني الليبي والقوات الموالية لحكومة الوفاق.. آخر التطورات تشير إلى إعلان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج حالة النفير العام، لمواجهة العمليات العسكرية التي يقودها الجيش في طرابلس

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