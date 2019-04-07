شكرا لقرائتكم معدل الإصابة بسرطان البروستات ووفياته مستقرة عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعدّ سرطان البروستات أكثر أنواع السرطانات التي تصيب الرجال شيوعاً في 96 بلداً، غير أن معدلات الإصابة والوفيات بقيت على حالها أو انخفضت في عشرات البلدان منذ مطلع الألفية، بحسب ما أفادت الجمعية الأميركية للسرطان.

وقد شملت البيانات الخاصة بمعدلات الإصابة 44 بلداً وبيّنت أن هذه النسب بقيت على حالها في 33 بلداً وارتفعت في 4 بلدان، من بينها بلغاريا، وانخفضت في 7، وذلك خلال السنوات الخمس المنصرمة بحسب البيانات المتوفّرة (حتّى 2012 في بعض الأحيان و2015 في أحيان أخرى).

Advertisements

أما نسب الوفيات، فهي بقيت مستقرة في 54 بلداً وزادت في 3 دول وانخفضت في 14، وفق هذه الدراسة التي عرضت بشكل جزئي الثلاثاء خلال مؤتمر في أتلانتا.

وكان تراجع معدلات الإصابة الأكبر في الولايات المتحدة. ويعزى هذا الانخفاض الشديد إلى استخدام أقلّ لفحص تشخيص مثير للجدل يرصد الكثير من الأورام غير الخطرة، بحسب القيّمة الرئيسية على هذه الدراسة ماريبيث فريمان.

وكانت نسب الإصابة بهذا السرطان قد ارتفعت في البلد بين الثمانينات والتسعينات، في ظلّ تطور فحص الدم "بي اس ايه"، غير أن هذا الفحص غير دقيق. كما أن عدداً كبيراً من سرطانات البروستات ليس بالمرض الخطر وعلاجه سهل.