شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..شاي الزنجبيل لتخفيف الغثيان أثناء الحمل في الأشهر الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنجبيل من أفضل الأعشاب الطبيعية التى تساعد فى علاج الغثيان الذي يحدث بكثرة للمرأة الحامل، ومن خلال صحتك فى وصفة نتعرف على طريقة عمل وصفة شاى الزنجبيل للسيطرة علي الغثيان خصوصا في الثلاثة الأشهر الأولي من الحمل، بحسب ما نشرها موقع must have mom.

فوائد شاي الزنجبيل للمرأة الحامل -يمكن للزنجبيل تخفيف الغثيان وتوفير الراحة من غثيان الصباح.

-يمكن أن يساعد الزنجبيل على تخفيف آلام العضلات والالتهاب أثناء الحمل.

-قد يساعد الزنجبيل في تقليل مقاومة الأنسولين ويساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز.

-يمكن أن يساعد الزنجبيل الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها أثناء الحمل بشكل أفضل.



-تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل لديه القدرة على منع الإجهاد التأكسدي والمساعدة في الوقاية من سرطان المبيض.

-يساعد الزنجبيل في تخفيف متلازمة القولون العصبي التي يمكن أن تتفاقم بسبب الحمل.

- تحسين الدورة الدموية وتقليل التعب.

- تقوية المناعة.

- تخفيف التوتر والقلق.

Advertisements وصفة شاى الزنجبيل وصفة شاى الزنجبيل

المكونات :

4 أكواب ماء

ربع كوب سكر بني أو أقل حسب الرغبة.

ربع كوب من الزنجبيل المبشور.

3 أكياس شاي أخضر.

عصير ٢ ليمونة. 3 ملاعق عسل.

الطريقة:

-يُمزج الماء مع السكر البني والزنجبيل المبشور في إناء ويغلى .

- قومى بخفض الحرارة وأتركيه على النار لمدة 20 دقيقة.

-ترفع عن النار وتضاف أكياس الشاي لمدة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق ثم قومى بإزالة أكياس الشاى الأخضر. -ترفع عن النار وتضاف أكياس الشاي لمدة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق ثم قومى بإزالة أكياس الشاى الأخضر. -أضيفى عصير الليمون والعسل وأمزجى المكونات.

- يمكن أن تشربيه دافئا أو باردا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحتك فى وصفة..شاي الزنجبيل لتخفيف الغثيان أثناء الحمل في الأشهر الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.