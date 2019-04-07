شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غنية بمضادات الأكسدة وتحميك من كل أنواع السرطان..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر النظام الغذائى وما نتناوله من طعام بشكل كبير على صحتنا بشكل كبير، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن النظام الغذائى الصحى يقلل فرص الإصابة بالسرطان، بحسب ما ذكر موقع help guide.

ويشمل النظام الغذائى الذي يقلل خطرالإصابة بالسرطان الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والمكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة والدهون الصحية وفي نفس الوقت يجب التقليل من كمية الأطعمة المصنعة والمقلية والدهون غير الصحية والسكريات والكربوهيدرات المكررة التي تستهلكها.

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تحميك من الإصابة بالسرطان



فواكه

الأطعمة النباتية غنية بالمواد المغذية المعروفة باسم مضادات الأكسدة التي تعزز نظام المناعة وتساعد على الحماية من الخلايا السرطانية

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-الفواكه قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والرئة.

-تناول الخضروات التي تحتوي على الكاروتينات، مثل الجزروالكرنب والكوسة قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة والفم والبلعوم والحنجرة.

-قد تساعد الوجبات الغذائية الغنية بالخضراوات غير النشوية، مثل البروكلي والسبانخ والفاصوليا، على الوقاية من سرطان المعدة والمريء.

-تناول البرتقال، والتوت، والبازلاء، والفلفل الحلو، والخضروات الورقية الداكنة وغيرها من الأطعمة الغنية بفيتامين (ج) قد يحمي أيضًا من سرطان المريء.

الأطعمة الغنية بالليكوبين، مثل الطماطم والجوافة والبطيخ، قد تقلل من خطرالإصابة بسرطان البروستاتا.