شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخططي للحمل أعرفي أهم الفيتامينات المناسبة قبل إنجاب طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخطيط للحمل من أهم الأشياء التي تقوم النساء في سن الحمل بها، ولكن هل تعلمين أن هناك العديد من الفيتامينات التي يجب تناولها للحفاظ علي صحتك وصحة جنين؟..نعم هذا ما حثت عليه العديد من الدراسات الطبية الحديثة، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع "healthline" الطبي.

أكد التقرير، إلي أن الاهتمام بتناول العديد من الفيتامينات تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة المرأة قبل الحمل، وأيضا تساعد في حمل أمن علي صحتها وصحة الجنين.

وقدم التقرير، العديد من الفيتامينات التي يجب الحصول عليها قبل الحمل، ومنها:

-حمض الفوليك، من أهم أنواع الفيتامينات التي ينصح بتناولها قبل الحمل بثلاثة أشهر، فهو يقلل من حدوث تشوهات للجنين، ويزيد من نسبة الحديد في الجسم، ويزيد من عملية الإخصاب.

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-فيتامين "سي"، فتناوله يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الهرمونات في الجسم، يحد من التعرض لأي خلل بها، ويعمل علي تقوية البويضة عند التخصيب، وهذا ما يجعله من أهم الفيتامينات علي الإطلاق التي ينصح بتناولها قبل الحمل، فيمكن تناوله من خلال الأطعمة أو الأقراص الغنية به.

-فيتامين "E"، يعمل علي تنظيم الدورة الشهرية، ويقوي صحة البويضة، ولذا يمكنك تناول الأطعمة الغنية به، كالسبانخ والمكسرات.

-فيتامين" B"، يعمل علي تنظيم مواعيد التبويض، ويقوي البويضة بشكل كبير، ولذا تناوله يساهم بشكل كبير في الحصول علي أجنة جيدة.

-فيتامين "D"، يحمي المرأة أثناء الحمل من مشاكل في العظام والمفاصل، ولذا ينصح بتناول الحبوب الغنية به، وأيضا عليها التعرض لأشعة الشمس يوميا.

-الحديد، يعمل علي تقوية بطانة الرحم، ويساهم في تلقيح البويضة وتكوين خلايا الجنين بشكل جيد، ولذا عليك تناول الحبوب الغنية به، أوالإكثارمن الأطعمة الغنية به كالكبدة والمكسرات.