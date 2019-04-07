أسباب زغللة العين ونصائح للوقاية منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثيرين لزغللة شديدة فى العين ولا نعرف سببها المفاجئ، فقد تكون نتيجة مشاكل فى العين أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض مما يسبب الضيق والقلق وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعيى. ووفقا لما ذكره موقع healthgrades فأن أسباب زغللة العين هى أسباب زغللة العين أسباب زغللة العين

زغللة العين 1:قد يكون ذلك بسبب الاصابة بالضمور البقعى أو إعتام عدسة العين. 2: مشاكل فى القرنية أو التهاب فى الشبكية . 3: التعرض لحادث أو صدمة أثرت على العين. 4: التهاب فى العصب البصرى. 5: مرضى السكر أكثر عرضا لزغللة العين ، وذلك بسبب ارتفاع نسبة السكر فى الجن وتلف الاوعية الدموية فى العين. 6: السكتة الدماغية تؤثرعلى العين وتسبب زغللة. 7: الاجهاد الشديد يسبب زغللة فى العين. 8: التعب والسهر وقلة النوم. 9:إجهاد العين أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر تسبب زغللة ورجفة فى العين. Advertisements 10:الاكثار من تناول الكافيين أو المشروبات الغازية يسبب إجهاد وزغللة فى العين. 11: ضعف النظروعدم ارتداء النظارة الطبية يسبب إجهاد بالعين. 12:جفاف العين. 13:سوء التغذية وعدم تناول الاطعمة الصحية التى تحافظ على صحة العين وتقوى النظر. 14:الحساسية وتورم العين والحكة. على حسب الحالة يتم علاج زغللة العين سواء كان بسبب ارتفاع مرض السكر من خلال المتابعة مع طبيب العيون لمعرفه السبب وعلاجه، وهناك بعض النصائح للحد من الاصابة بزغللة العين والدوخة ومنها نصائح للوقاية من زغللة العين نصائح للوقاية من زغللة العين

العين 1:إذا كنت مريض سكر فلا بد من المتابعة الدورية مع الطبيب وضبط مستوى السكر وقياسه دائما لمنع التعرض لزغللة العين أو الدوخة. 2: الاهتمام بتناول الاطعمة الصحية التى تحتوى على فيتامينات وعناصرغذائية تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وصحة العيون. 3:الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائرالطبيعية والسوائل الدافئة والفواكه. 4:فى حالة ضعف النظر يجب ارتداء النظارة الطبية والمتابعة مع الطبيب باستمرار. 5:تجنب اجهاد العين والجلوس المفرط أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر، حيث انها تؤثرعلى صحة العيون وتسبب مشاكل فى الرؤية وزعللة.

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