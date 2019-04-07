شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الاكتئاب وابرز أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ضيق وبكاء وافكار انتحارية " ، جميعها من العلامات التى تدل على اصابتك بالاكتئاب وهو عبارة عن حالة شديدة من الحزن نتيجة فقدان شخص عزيز عليك أو فقدان الثقة فى الاخرين أو نتيجة الاصابة ببعض الامراض أو الاثار الجانبية لبعض الادوية ، وأسباب اخرى مختلفة .

وحسب ما ذكره موقع psycom فأن هناك علامات تظهر على المريض وتدل على إصابته بالاكتئاب وهى



الاكتئاب

أعراض الإصابة بالاكتئاب

1:الشعور الدائم بالحزن الشديد والبكاء حتى على أقل الاسباب.

2:اللامبالاة وعدم الشعور بالسعادة، والإحساس الدائم بالظلم والقهر من المحيطين به .

3:الشعور الدائم بالتعب والإرهاق عند بذل أى مجهود وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعيى.

4:فقدان الثقة بالنفس والشعور بأن المحيطين به يكرهونه.

5:تغيرات شديدة فى الوزن سواء زيادة الوزن بشكل سريع أو إنقاص الوزن وفقدان الشهية.

6: يشعر مريض الاكتئاب دائما بالذنب فى كل المواقف التى يتعرض لها، ولا يستطيع التعامل مع الاخرين بسبب ذلك الشعور الذى يلازمه.

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7:افكارانتحارية وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعى والتفكير المستمر فى الموت وإيذاء النفس.

8:اضطرابات شديدة فى النوم والشعور بالقلق والأرق الدائم.



الاكتئاب

أسباب الاكتئاب

1:قد يكون الاكتئاب من الامراض النفسية الوراثية أى إصابة أحد أفراد العائلة بالاكتئاب.

2:وفاة شخص عزيز على المريض يسبب له اكتئاب شديد.

3:الاصابة ببعض الأمراض تسبب الاكتئاب مثل أمراض القلب والألزهايمر والايدز.

4:الاثار الجانبية لبعض الادوية مثل أدوية الضغط وأدوية منع الحمل.