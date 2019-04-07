انت الان تتابع موضوع اعراض نقص الاكسجين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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نقص الأكسجين Hypoxia هو وبإختصار شديد عبارة عن حالة مِن عدم وصول الأكسجين لأنسجة الجسم بشكل كافي مما يؤثر على كامل الجسم بشكل كبير، ومِن الجدير بالذكر أن نقص التأكسج في منطقة معينة مِن الجسم قد يؤثر على مناطق أخرى، وفي الغالم يُصاب الناس بنقص الأوكسجين نتيجة لعدم تساوي كمية الأكسجين في الدم مع كمية الأكسجين التي يحتاجها الجسم، وهذا الأمر قد يكون حاد ذو بداية سريعة أو قد يستمر فقط لفترة قصيرة مِن الزمن.

اعراض نقص الاكسجين

تختلف الأعراض بإختلاف درجة وشدة المرض ولكن بشكل عام فإن أكثر الأعراض شيوعاً :

1- الشعور بالإرهاق والكسل بشكل مستمر حيث أن الإصابة بنقص التأكسج تعني أن نسبة الأكسجين في الدم تكون أقل مِن الطبيعي بشكل كبير ولهذا فمِن الطبيعي أن يشعر المصابين بهذا المرض بحالة مِن الدوار عند الوقوف أو الرؤية بشكل غير واضح وفي بعض الأحيان قد يشعروا بعدم المقدرة على الوقوف مِن الأساس.

2- المعاناة مِن الصداع والإرتباك، ويجب العلم أنه ليس أياً مَن يشعر بحالة مِن الصداع فإنه بالتأكيد مُصاب بنقص التأكسد في الدم حيث يجب أن يكون الصداع مصاحباً بالدوار.

3- الشعور بضيق النفس.

4- إنخفاض مستوى ضغط الدم.

5- خفقان القلب في المراحل الأولية وإستمرارية تطور الأمر مع تطور الحالة حيث أن نقص التأكسج في الدم يؤثر على نبضات القلب فقد يشعر المريض بأن دقات قلبه سريعة دون أن يبذل أدنى مجهود، ومِن الجدير بالذكر أن في بعض الأحيان قد يصل الأمر على الإصابة بجلطة في القلب.

6- الشعور بالغثيان والمعاناة مِن الإستفراغ.

7- تحول لون الأذنين والأنف والأظافر والأطراف إلى اللون الأزرق.

8- المعاناة مِن الغيبوبة أو نوبات التشنج وفي بعض الحالات قد يُصاب المريض بفقدان الوعي وإذا ما تطور الأمر كثيراً فقد يؤدي إلى الموت.

أنواع نقص التأكسج

1- نقص التأكسج بنقص الأكسجين

نقص التأكسج بنقص الأكجسين أو كما يُعرف في الإنجليزية بإسم Hypoxic hypoxia هو عبارة عن أحد حالات نقص التأكسج الناتجة عن نقص الأكجسين في الدم المُتدفق للأنسجة.

2- نقص التأكسج في الدورة الدموية

في هذه الحالة نقص تدفق الدم للأنسجة يتسبب في نقص الأوكجسين بها.

3- نقص الأكسجة الأيضية.

النشاط المتزايد في عمليات الأيض يتسبب في جعل الأنسجة تستهلك كمية أكبر مِن الأكسجين.

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4- نقص التأكسج النسيجي

نقص التأكسج النسيجي أو كما يُعرف في اللغة الإنجليزية بإسم Histiotoxic hypoxia في هذه الحالة الرئة تستنشق كمية كافية مِن الأكسجين وتقوم بنقله إلى الأنسجة ولكن الأنسجة لا تتمكن مِن إستخدام هذا الأكسجين.

أسباب نقص الأكسجين

1- الإصابة بالربو.

2- المعاناة مِن فقر الدم.

3- المعاناة مِن توقف التنفس خلال النوم.

4- تناول بعض الأنواع المعينة مِن الأدوية مثل أدوية التخدير.

5- الإصابة بإلتهاب رئوي.

6- الإصابة بأحد أنواع التشوه في القلب.

7- الجلوس لفترات طويلة في مكان مغلق لدرجة أن الهواء فيه يصعب تجديده.

8- التواجد المستمر في الأماكن الشاهقة مثل الجبال العالية والتي فيها تكون نسبة الأكسجين قليلة.

9- إنتفاخ الرئة.

10- الإصابة بإلتهاب الشعب الهوائية.

11- وجود سوائل في الرئتين.

12- الإصابة بفقر الدم نتيجة لقلة عدد كريات الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين.

13- التسمم بالسيانيد ومِن الجدير بالذكر أن السيانيد هو عبارة عن مادة كيميائية يتم إستخدامها في صنع البلاستيك وغيره مِن المنتجات.

أهم طرق الوقاية مِن نقص الأكسجين في الدم

إن الحرص الشديد والحذر وأخذ الحيطة مِن أهم وأفضل ما قد يقوم به شخصاً ما للوقاية مِن أي مرض بشكل عام وبخاصة أولائك الذين يُعانون مِن ضيق النفس بسبب مشاكل صحية.

1- بالنسبة لمرضى الربو تُعد الطريقة الأفضل على الإطلاق مِن أجل الحفاظ على مستوى الأكسجين في الدم هي ممارسة الخطط الطبية الرياضية التي تعمل على منع نقص التأكسج في الدم، ومِن الجدير بالذكر أن هذه الخطط قد تكون بشكل دوري أو يومي كما يجب تجنب الأمور التي تُثير نوبات الربو.

2- تناول أطعمة صحية تعمل على تزويد الجسم بالطاقة وتبقيه نشطاً لوقت طويل.

3- تناول أياً مِن الأدوية التي تعمل على تخفيف نوبات بعض الأمراض وإذا ما إستدعت الحاجة فلا يجب التردد في إستخدام جهاز الأكسجين.

علاج نقص الأكسجين

لعلاج نقص التأكسج يجب علاج السبب الرئيسي لنقص التأكسج مثل إلتهاب الشعب الهوائية أو الربو أو مشاكل القلب وغيره وهذا عن طريق المتابعة الدورية مع الطبيب وإتخاذ بعض الإحتياطات الهامة مثل :

1- تناول الأطعمة الصحية التي تُعزز مِن صحة الجهاز المناعي والجهاز التنفسي.

2- ممارسة التمارين الرياضية المناسبة والتي تعمل على ضبط مستوى الأكسجين في الدم.

3- إذا ما لزم الأمر فلا مانع مِن إستخدام جهاز الأكسجين.