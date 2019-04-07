كيف تحمى طفلك الرضيع من متلازمة الموت المفاجئ ؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - متلازمة الموت المفاجئ للرضع أو موت المهد من الأشياء التى تحدث للطفل الرضيع وتؤدى إلى وفاته بدون أى سبب واضح، وتحدث للأطفال أقل من سن 12 شهراَ، بالرغم أن هذه المتلازمة نادرة الحدوث، لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية طفلك وتقليل خطر متلازمة الموت المفاجئ.

يمكن أن تحدث متلازمة الموت المفاجئ لأي طفل في أي وقت، ولا توجد وسيلة مضمونة لمنع حدوثها، ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي تقلل من خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ.

- يجب على الوالدين دائماً وضع الطفل على ظهره في بداية النوم، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا.

- يجب أن ينام الأطفال على مرتبة ثابتة مسطحة ونظيفة وبحالة جيدة.

- احتفظ برأس الطفل مكشوفًا وتجنب أي أغطية يمكن أن تغطي وجهه أو وسائد.

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- خلال الأشهر الستة الأولى من حياة طفلك، يجب أن ينام بشكل مثالي في سرير منفصل في نفس الغرفة مع والديهم.

- لا يجب أن ينام الطفل علي أريكة أو كرسي بذراعين مع طفل رضيع.لا تشارك السرير مع طفلك إذا كنت تدخن أو تتناول مخدرات أو الكحول.

- لا تدخن أثناء الحمل أو تدع أي شخص يدخن في نفس غرفة طفلك، يجب أن يبقى الأطفال بعيداً عن البيئة التى يتم التدخين فيها.

- تجنب ارتفاع درجة الحرارة فى الغرفة .