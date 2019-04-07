شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس قلة النوم..تعرف علي أغرب علامات إصابتك بالقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشارت العديد من الدراسات إلي أن معاناة الشخص من القلق سبب رئيسي في اضطرابات النوم والشعور بالضغوط النفسية، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أغرب العلامات التي تشير إلي إصابة هذا الشخص بالقلق غيراضطراب النوم، وذلك وفقا لموقه "healthline". ومن أهمها

- حدوث مشاكل في الجلد، هل تعلم أن ظهور حب الشباب من أهم أسبابها القلق والاكتئاب، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة.

-الإصابة بالصدفية، أيضا من أهم علامات الإصابة بالقلق المستمر.



القلق

-حدوث تغيرات في الوزن، بعض الأشخاص يتعرضون لزيادة في الوزن نتيجة للشعور بالقلق، وأخرون يتعرضون لنقص الوزن بطريقة ملحوظة، وجميع الأسباب تشير إلي وجود أو الشعور بالقلق.

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- القلق يتسبب في الإصابة بصعوبة في التركيز، وهي من أبرز العلامات التي تؤكد الإصابة بهذا الأمر، فيصبح الشخص غير قادر علي التركيز الجيد.

- هل تعاني من تساقط في الشعر؟..إذا كانت إجابتك نعم فعليك العلم أن القلق يلعب دور كبير في هذا الأمر.



قلق

- معظم الأشخاص الذين يعانون من القلق تنعدم لديهم الرغبة الجنسية، ويسمي هذا الأمر القلق المزمن الذي يجب التخلص منه بالذهاب للطبيب.

-حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، كإصابة الشخص بشكل مستمر بالعسر الهضمي.