تلوث الهواء يقلل متوسط العمر بمعدل 20 شهرا وضحاياه أكثر من الحوادث

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن مدة العمر المتوقع للأطفال المولودين اليوم ستكون أقصر بـ 20 شهرًا عن العمر المتوسط، وذلك بسبب استنشاق الهواء السام المنتشر فى جميع أنحاء العالم، والذى سيكون تأثيره أكبر فى جنوب آسيا، وفقًا لدراسة كبيرة.

وأوضحت الدراسة، أن تلوث الهواء ساهم فى وفاة واحد من بين كل 10 حالات وفاة فى عام 2017، مما يجعله قاتلًا أكبر من الملاريا وحوادث الطرق ومقارنته بالتدخين، وفقًا لدراسة حالة الهواء العالمية (SOGA) 2019 التى نشرت يوم الأربعاء.

فى جنوب آسيا، تتوقع الدراسة أن تتراجع الأعمار بمتوسط 30 شهرًا، وفى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لمدة 24 شهرًا، بسبب مزيج من تلوث الهواء الخارجى الناجم عن حركة المرور والصناعة، والهواء القذر داخل المنازل، بالإضافة إلى حد كبير بسبب حرائق الطهى .

أما فى شرق آسيا، من المتوقع أن يقلل تلوث الهواء من حياة الأطفال بما يقدر بنحو 23 شهرًا. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون عبء العمر المتوقع أقل من خمسة أشهر للأطفال فى العالم المتقدم.