جامعة الدول العربية تشارك في الاحتفال بيوم الصحة العالمي

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العالم الاحتفال بيوم الصحة العالمي للعام الجاري، الذي أقامه المكتب الإعلامي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في مصر.

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، في بيان لها، السبت: "العالم يحتفل في 7 من أبريل/نيسان من كل عام بيوم الصحة العالمي، ذلك اليوم الذي تأسست فيه منظمة الصحة العالمية عام 1948م"، مشيرة إلى أن موضوع حملة هذا العام هو "التغطية الصحية الشاملة" مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية.



وأضافت أنه اتساقاً مع موضوع احتفالية يوم الصحة العالمي للعام الجاري، وهو "التغطية الصحية الشاملة"، تم اختيار موضوع "التغطية الصحية الشاملة" المقدم من المملكة المغربية محوراً رئيسياً لأعمال الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الصحة العرب التي انعقدت في 28 فبراير/شباط الماضي بالقاهرة.