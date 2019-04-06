شكرا لقرائتكم خبر عن لو خايف من الدوالى.. 5 نصائح لتحسين الدورة الدموية فى ساقيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضعف الدورة الدموية فى الساقين يؤدى إلى مشاكل عديدة منها الدوالى، السيلوليت، ثقل الأرجل، لذا فإن تحسين الدورة الدموية فى الساق أمر مهم لمنع حدوث هذه المشكلات، فى هذا التقرير نقدم نصائح لتحسين الدورة الدموية فى الساقين، بحسب ما ذكر موقع step to health.

نصائح لتحسين الدورة الدموية فى الساق

1- تجنب الكسل وتحرك باستمرار

الخطوة الأولى لتحسين الدورة الدموية فى الساق هى تحريكها، حيث يجب ألا تقضى معظم وقتك جالسا، يمكنك حتى ضبط المنبه أو تنزيل تطبيق لتذكيرك بالتحرك مرة واحدة على الأقل فى الساعة، يكفى أن تتجول لبضع دقائق أو أن تمارس تمارين التمدد عدة مرات.

2- المشى والقفز وتجنب استخدام المصعد

كلما استطعت عليك اختيار التحرك، ابتعد عن استخدام المصعد واستبدله بصعود السلم، يمكنك أيضًا أخذ استراحة قصيرة فى أى وقت من يومك للذهاب فى نزهة أو القفز لأعلى ولأسفل على السلم، حتى لو كنت تمارس الرياضة أو تمارس الرياضة عدة مرات فى الأسبوع، فمن المهم أن تظل نشيطًا طوال اليوم.

Advertisements

3- تناول الفواكه والخضروات ذات اللون الأحمر

تحسن الأطعمة الحمراء الدورة الدموية وتساعد على منع أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وتساعد على منع الالتهابات البولية، هذه الأطعمة غنية أيضًا بالليكوبين والأنثوسيانين، لذلك يجب أن تحاول تناول بعض هذه الأطعمة كل يوم:

التوت

الطماطم

البطيخ

العنب الأحمر

الفلفل الأحمر

الفجل

التفاح الأحمر

4- شرب الماء كل ساعة

شرب الماء يمكن أن يحسن الكثير من الأشياء منها الدورة الدموية، حيث تتطلب أجسامنا الماء لتدفق السوائل بشكل جيد، لذلك من المهم شرب الماء كل ساعة على الأقل.



شرب المياه

5- ارتداء الأحذية المناسبة

في كثير من الحالات يمكن أن تسبب الأحذية غير المناسبة مشاكل فى الدورة الدموية فى الساق، يمكن أن يحدث هذا بسبب حذاء بكعب أو أحذية ضيقة جدًا أو واسعة جدًا، أو أحذية كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا.