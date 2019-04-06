شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” تحذر من نكهات جديدة للسجائر الإلكترونية تسبب التهاب الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية “FDA” اليوم إنه تم إرسال رسائل تحذير إلى شركتين تصنع وتبيع سوائل سجائر إلكترونية تشبه أدوية الكحة والعصائر والتى تسبب التهاب الرئة. تشمل المنتجات المحددة في رسائل التحذير الموجهة "نكهات الليمون والأناناس" التى توجد فى أدوية السعال ويمكن أن تسبب خطر التسمم بالنيكوتين للبالغين والأطفال. وقال "سكوت جوتليب" مفوض إدارة الاغذية والعقاقير في بيان صحفي للوكالة، "الشركات تستخدم منتجات النيكوتين السائل وتضع العلامات مع العبارات والتمثيلات والعناصر الرسومية التي تقلد أدوية السعال". Advertisements وكانت هناك زيادة حادة في حالات التسمم للأطفال بسبب استهلاك النيكوتين السائل. وأضافت إدارة الأغذية والعقاقير إن الأطفال الصغار الذين يتناولون النيكوتين السائل يمكن أن يتعرضوا لأذى شديد، بما في ذلك الوفاة بسبب السكتة القلبية ، وكذلك النوبات القلبية، والغيبوبة، والسكتة التنفسية.

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