شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة لعلاج آلام الظهر.. و90% بلا أدوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

حذر استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج حسين من ارتفاع شكوى آلام الظهر، مؤكداً أن 90% من المصابين يمكن علاجهم خلال فترة وجيزة بلا أدوية، بالحرارة والبرودة والرياضة والراحة، إضافة إلى العلاج الطبيعي الناجع في تخفيف هذه الآلام، لا سيما الممتدة إلى منطقة الفخذ والساق.

وأضاف: «أحد أهم الطرق المستخدمة لعلاج آلام الظهر تتم عبر استخدام التيار الكهربي، الذي يؤدي إلى تخفيف الألم وينشط الدورة الدموية في الأنسجة العميقة، علاوة على العلاج بالماء والتنبيه الكهربي للأعصاب والتدليك» وفقاً لـ«عكاظ».

واستدرك: «يمكن استعمال وسائل علاجية أخرى كالشد، أو تعديل وضع العمود الفقري بتحميل قوة معينة على الظهر». وتابع: «قد يلجأ الطبيب للإبر الصينية في علاج بعض آلام الظهر». وفضل الحاج عدم اللجوء للمضادات الحيوية لتخفيف الآلام لآثارها الجانبية على الجهاز الهضمي والكلى، وختم قائلاً: «حين لا تستجيب الآلام الحرجة للطرق السابقة، فإن الطبيب يلجأ إلى التدخل الجراحي كآخر الحلول».