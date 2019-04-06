"FDA" توسع استخدام علاج سرطان الثدى المتقدم ليشمل الذكور

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - وسعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم دائرة استخدام كبسولات Ibrance (palbociclib) فى تركيبة مع علاجات الغدد الصماء المحددة لمستقبلات الهرمونات(HR) ، لعلاج سرطان الثدى المتقدم أو النقيلى فى المرضى من الذكور.

وقال "ريتشارد بازدور" مدير مكتب أمراض الدم والأورام فى مركز تقييم وبحوث الأدوية فى إدارة الأغذية والعقاقير: "نحن اليوم بصدد توسيع استخدام عقار "إيبرانس" ليشمل المرضى الذكور بناءً على بيانات السجلات الصحية الإلكترونية".

ويعد سرطان الثدى نادر الحدوث عند الذكور، حيث يقدر عدد حالات سرطان الثدى لدى الذكور بـ 2670 حالة فقط فى عام 2019، أى أقل من 1% من حالات سرطان الثدى، وغالبية أورام الثدى لدى المرضى الذكور تحدث بسبب مستقبلات الهرمون.

وأشار الباحثون إلى أن الرجال أكثر عرضة للتشخيص فى سن أكبر، ويكونون فى مرحلة أكثر تقدمًا من المرض، لافتين إلى أن سرطان الثدى النقيلى هو سرطان الثدى الذى انتشر خارج الثدى إلى أعضاء أخرى فى الجسم (فى معظم الأحيان العظام والرئتين والكبد أو الدماغ).

وتمثل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للمرضى الذين يتناولون "Ibrance" الالتهابات ونقص مستويات خلايا الدم البيضاء والتعب والغثيان والتهاب الفم (التهاب الفم والشفاه) وفقر الدم (انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء) وفقدان الشعر والإسهال ونقص الصفائح الدموية.