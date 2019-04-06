علماء يؤكدون إمكانية نقل القلب والرئتين من مصابى فيروس سى بعد تعافيهم

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كثير من العلماء فى الماضى كانوا يمنعون نقل الأعضاء من المتبرعين المصابين بالتهاب الكبد الوبائى C إلى المستفيدين الذين يحتاجون إلى قلب أو رئة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يفيد فريق تجربة"DONATE HCV" أنه يمكن نقل الرئة والقلب من الأشخاص الذين سبقت إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائى وتم علاجهم منه بدورة استباقية وقصيرة من الأدوية المضادة للفيروسات بأمان.

وفى البحث الذى نشر فى مجلة نيوإنجلند الطبية قال فريق من خبراء الأمراض المعدية والأطباء والجراحين فى مستشفى بريجهام الأمريكية إن العلاج المضاد للفيروسات الذى تبلغ مدته أربعة أسابيع يمنع إثبات الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائى "سى" فى جميع المرضى، وبذلك يتم توسيع مجموعة الأعضاء المؤهلة للزرع أو التبرع مثل القلب والرئة.

وقالت الباحثة "آن ووللى"، دكتوراه فى الطب، من قسم الأمراض المعدية فى بريجهام: "كان هناك معدل نجاح بنسبة 100% فيما يتعلق بعلاج التهاب الكبد الوبائى".

وأضاف الباحثون أن الأدوية المضادة للفيروسات ذات التأثير المباشر أحدثت ثورة فى مجال علاج الالتهاب الكبدى الوبائى (C) وأوجدت أيضًا فرصة لزرع الأعضاء من متبرعين كانوا مصابين بالالتهاب الكبدى الوبائى سى.