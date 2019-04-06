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إزاى تعمل لنفسك غسيل مخ عشان تتخلص من الضغوط النفسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تمر بضغوط نفسية شديدة؟ هل تشعر بالرغبة الملحة فى التخلص من جميع معتقداتك التى تؤثر عليك وتؤثر على نفسيتك؟ إذا عليك قراءة هذا التقرير للتعرف على أفضل الحيل للتخلص من الضغوط النفسية عن طريق "غسيل المخ"، وذلك وفقا لموقع "howstuffworks".

وأوضح التقرير أن غسيل المخ من الحيل التى تعتمد على تغيير أفكار ومعتقدات شخص ضد إرادته، أى محاولة لإصلاح الفكر فى نطاق التأثير الاجتماعى، ويحدث هذا التأثير الاجتماعى كل دقيقة من كل يوم.

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فوائد غسيل المخ
فوائد غسيل المخ

وأشار التقرير إلى أن التأثير الاجتماعى هو مجموعة من الطرق التى يمكن للشخص من خلالها تغيير مواقف الآخرين ومعتقداتهم وسلوكياتهم، ومثال على ذلك، طريقة الامتثال إلى إحداث تغيير فى سلوك الشخص، حيث يمكنك ألا تهتم بمواقفه أومعتقداته، كما أن الإقناع من ناحية أخرى يهدف إلى تغييرالمواقف.

كما أكد التقرير أن طريقة التعليم التى تسمى "طريقة الدعاية" عندما لا تؤمن بما يتم تدريسه هى طريقة ذهبية ذات تأثير اجتماعى، حيث تحاول التأثير على التغيير فى معتقدات الشخص على غرار "افعلها لأنك أعلم أنه من الصواب فعله"، فغسيل المخ هو شكل حاد من التأثير الاجتماعى يجمع بين كل هذه الأساليب لإحداث تغييرات فى طريقة تفكير شخص ما دون موافقة ذلك الشخص وغالبا ضد إرادته. 

اهمية غسيل المخ
اهمية غسيل المخ

كما أشار التقرير إلى أن تغير إشارات المخ من أهم الحيل لبث بعض المعتقدات داخل مخ الإنسان، وهذا يتسبب فى تحويل إشارات المخ للإيجاب وتطبيق المعتقدات الصحيحة التى تبث فى المخ، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير فى التخلص من الضغط النفسى، وهذا هو عملية غسيل المخ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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