شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى مرض "دوشين" .. يؤثر على عضلة القلب ويضعف العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمور دوشين العضلي (DMD) هو مرض وراثي يصيب جميع أنواع العضلات في الجسم، ويتميز بالضعف في العضلات التي تبدأ من عضلات الحوض، ثم يتطور بسرعة ليصيب جميع عضلات الجسم، وهو ما يؤدي إلى الأعاقة الحركية مبكراً ومن ثم الوفاة في منتصف العمر، ويبلغ معدل الإصابة واحد من 3500 ولادة من الذكورتقريباً، ونادراً ما يصيب الاناث .

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن اعتلال عضلة القلب هو السبب الرئيسي للوفاة في مرض "دوشين العضلى"

اكتشف الدكتور "جوناثان سوسلو" أن اعتلال عضلة القلب يحدث نتيجة لتليف عضلة القلب التدريجي وهناك دورًا للبروتينات تسمى MMPs و TIMPs التي تعزز قدرة العضلات على مقاومة المرض.

ويبدأ التشخيص مع ظهور الأعراض المميزة لهذا المرض، ضعف العضلات يبدأ من منطقة الحوض والرجلين حيث يكون هناك صعوبة في وقوف الطفل من وضع الجلوس، حيث يكون معتمداً على استخدام اليدين، ثم يتطور الضعف ليصيب بقية عضلات الجسم، كما أن هناك علامة مميزة أخرى وهي التورم الكاذب لعضلة الساق، وقد يحتاج الطبيب المعالج لأجراء بعض الفحوص لتأكيد التشخيص ومنها:

تحليل كرياتينين فوسفوكاينيزserum CPK حيث يرتفع 50-100 مرة فوق المعدل الطبيعي

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تخطيط العضلات الكهربائي electromyography، ويظهر أن الضعف في حركة العضلة ناتج من العضلات وليس من الأعصاب

فحص عينة من العضلة تحت المجهرmuscle biopsy، وتلك تثبت نوعية الخلل في العضلات

تخطيط القلب الكهربائي، ويكشف وجود أي نشاط غير طبيعي للقلب