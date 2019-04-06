النزلات المعوية لدى الأطفال.. الأسباب وطرق الوقاية والعلاج

مع قدوم فصل الصيف يتعرض كثير من الأطفال للإصابة بالنزلات المعوية التي قد تسبب الجفاف لدي الأطفال الرضع، وهو من أكثر المضاعفات خطورة على صحة الطفل الرضيع.



النزلات المعوية هي عدوى بكتيرية أو فيروسية تصيب الأمعاء، وتتسبب في اختلال قدرة الأمعاء على امتصاص الطعام، فيخرج في صورة سائلة دون استفادة الجسم منه، وأكثر ما يخشى منه في هذه النزلات هي الجفاف الذي يمكن أن يتعرض له الطفل نتيجة الفقد الشديد للسوائل.

والنزلات المعوية من أكثر الأعراض شيوعا وكثيرا ما تصيب الأطفال لضعف مناعتهم وكثرة تعرضهم للميكروبات، خاصة أن هذه المرحلة تزيد فرصتهم لتعرضهم للأمراض.

وتقول الدكتورة المصرية ولاء الأمير، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن النزلات المعوية تحدث نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيرية في الأمعاء بسبب تناول الطفل لطعام أو شراب ملوث، أو من خلال عدوى من شخص يحمل الميكروب عند استخدام أدواته، أو عن طريق وضع الطفل ليده الملوثة في فمه، مضيفة: "هذه الأسباب هي الأكثر شيوعا في انتقال العدوي عند الاطفال في المدارس والحضانات".





وأشارت الأمير إلى أن أبرز أعراض الإصابة بالنزلات المعوية، تظهر في الإسهال، والغثيان، والقيء، وتقلصات في المعدة، وارتفاع في درجة الحرارة، موضحة أن الجفاف من أخطر المضاعفات ويظهر على هيئه شعور الطفل الدائم بالعطش، وجفاف اللسان ونقص عدد مرات التبول والهمدان والنوم المستمر.

ونصحت الأمير بزيارة الطبيب بمجرد ظهور تلك الأعراض، مقدمة عدداً من النصائح لكيفية الوقاية من النزلات المعوية وطرق علاجها:

1- غسل أيدي الأطفال والمحيطين بهم عده مرات يوميا للحد من انتشار العدوى بالأخص في المدارس والحضانات.

2- عدم مشاركه الأطفال في نفس الطعام والشراب.

3- التطهير الدائم للحمامات والأسطح التي يستخدمها الطفل.

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4- الحرص على إعطاء الرضيع التطعيم ضد النزلات المعوية خلال الأشهر الأولى من عمر الطفل.

أما في حالة إصابة الطفل بالنزلة المعوية دون جفاف:

1 - إعطاء الطفل كميات صغيره من السوائل مقسمة على مدار اليوم ثم تزداد تدريجيا.

2 - عدم إعطاء الطفل كميه سوائل كثيره في البداية لكيلا يزيد إحساس الرغبة في القيء.





3 - ضرورة إعطاء الطفل خافض حرارة.

4- استخدام الكريمات الوقائية ضد التسلخات بمنطقه الحفاضة، والتي يزداد معدل حدوثها مع الإسهال عند الأطفال الرضع.

5 - عمل كمادات إذا كانت درجة حرارة الطفل مرتفعة وإعطاءه خافض للحرارة بعد استشارة طبيبه.

6 - إعطاء الطفل سوائل خفيفة وأطعمة نشوية.

7 - استشاره الطبيب المختص للحصول على العلاج المناسب لكل طفل حسب شدة الحالة.



