تُعانين من حساسية الربيع؟.. إليكِ ما يجب فعله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الربيع يعني للبعض الأشجار المزهرة التي تبدو في أبهى حلة، لكنه بالنسبة لآخرين يعني موسم الحساسية المزعجة.

وسواء ظهرت تلك الحساسية على شكل طفح جلدي أو على شكل عطاس أو عيون تدمع دون توقف، فمن المؤكد أنها سوف تمنعك من الاستمتاع بالربيع.

لذا، إليك بعض النصائح للتعامل مع الحساسية، وحساسية حبوب اللقاح بشكل خاص.

تعرفي على سبب الحساسية

الكثيرون يتعاملون مع الحساسية على أنها إزعاج بسيط من الممكن التعامل معه بسهولة، لكن الحقيقة هي أن رد الفعل التحسسي يمكن أن يصبح صعبًا بمرور الوقت، وقد يتطور إلى نوع من الحمّى، فمن المهم زيارة أخصائي في الحساسية ومعرفة السبب، فذلك سيجعلك قادرة على تجنب الأشياء التي تثير الحساسية لديك، وسيكون أخصائي الحساسية قادرًا على تحديد ما عليك فعله.

عدد حبوب اللقاح

عدد حبوب اللقاح في الهواء يتغير تبعًا لساعات النهار، ويكون في أعلى نسبة له خلال فترة ما بعد الظهر، لذا عليك ضبط روتينك اليومي وفقًا لذلك، وعليك القيام بالأعمال التي تحتاجين معها للخروج من المنزل في الصباح، والبقاء في المنزل فترة ما بعد الظهر.

تصرفي تبعًا لنوع الحساسية

إذا كان سبب الحساسية هو حبوب اللقاح، أغلقي النوافذ واستخدمي مكيف الهواء، وإذا كان سبب الحساسية داخليًا، مثل العفن والغبار، يجب أن تقومي بتهوية منزلك قدر الإمكان وفتح النوافذ.

بدّلي ملابسك واغسليها

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لا تتركي المواد المثيرة للحساسية على ملابسك، فبعد عودتك غيّري ملابسك واغسليها للتأكد من أن حبوب اللقاح لن تظل عالقة بها.

التنشق من الأنف

قومي بشطف الأنف واستنشاق محلول ملحي؛ لتنظيف الجيوب الأنفية وتقليل الالتهاب المرتبط بتفاعل الحساسية. ولإعداد محلول ملحي قومي بغلي بعض الماء واتركيه يبرد، ثم أضيفي بعض الملح واستخدميه.

استنشاق البخار

لأن البخار يعطيك مزيدًا من الراحة للجيوب الأنفية المحتقنة، قومي باستنشاق الأبخرة المتصاعدة من قدر من الماء المغلي عبر فتحات الأنف، سيريحك من احتقان الأنف، على الأقل لبعض الوقت.

استخدمي كمادات الماء البارد لوجهك

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن الضغط على وجهك حول منطقة الجيوب الأنفية بكيس ثلج أو منشفة باردة يمكن أن يعمل على تخفيف تورم الخلايا بسبب التهاب الحساسية، وبالتالي تخفيف العديد من أعراض الحساسية، مثل سيلان الأنف أو العيون التي تدمع باستمرار.

البسي قناعًا طبيًا عند الخروج

قد تظنين أن الأمر سيبدو مضحكًا، لكن إذا كنت تعانين من حساسية لحبوب اللقاح، واضطررت للخروج، ارتدي قناعًا طبيًا، فسوف يساعد على تصفية جزيئات حبوب اللقاح التي تسبب لك الكثير من الإزعاج، وهذا القناع سوف يخفف كثيرًا من العطس وسيلان العينين.