انت الان تتابع موضوع طرق التخلص من حساسية القطط والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يتخوف البعض من تربية الحيوانات الأليفة في المنزل نتيجة تعرضهم إلى الكثير من المشاكل الصحية والأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى المتواجدين في المنزل، ومن بين أشهر الحيوانات الأليفة التي يتم تربيتها في المنزل هي القطط والتي من الممكن أن تتسبب في حدوث مرض يؤدي إلى تشوه الأجنة أو تعرض الشخص إلى حساسية جلدية من الممكن أن تكون أمر عادي بالنسبة للبعض ومن الممكن أن تتسبب في مشاكل عدة للبعض الآخر.

أعراض الإصابة بحساسية القط

تظهر على المريض بمشكلة حساسية القطط الكثير من المشاكل الصحية والتي تدل على التعرض إلى تلك المشكلة الصحية ومن بين تلك الأعراض الهامة ما يلي:

1- السعال والعطس.

2- طفح جلدي والذي يظهر بشكل واضح على منطقة الصدر والوجه.

3- الحكة الشديدة مع الاحمرار في العين.

4- تعرض منطقة الجلد التي تمس بشكل مباشر القطط إلى الاحمرار الشديد.

5- التعرض إلى السيلان في الأنف.

وتجدر الإشارة أن تلك المشكلة من الممكن أن تظهر على المريض مباشرة أو بعض التعرض إلى مشكلة حساسية القطط بعد ساعات من التعامل مع القطط، وعلى الرغم من كونها من المشاكل الشائعة في الحدوث إلا أنه لا يوجد لها علاج فعال يمنع حدوث تلك المشكلة حتى اليوم.

خطوات معالجة حساسية القطط

بمجرد ظهور الأعراض السابقة التي تخص التعرض إلى حساسية القطط على الشخص الذي يعاني من تلك المشكلة أن يقوم بالعديد من الخطوات أو الذهاب إلى الطبيب المعالج من أجل التخلص من تلك المشكلة على الفور، وحتى تذهب إلى الطبيب المعالج عليك القيام ببعض الخطوات والتي من بينها ما يلي.

1- عدم التواصل مع القطط على الإطلاق حتى من بعيد عليك إخراج القطة من المنزل أو الخروج من المنزل وعدم التعامل معها.

2- عدم التعامل مع الأصدقاء الذين لديهم القطط في المنزل حيث أن خلايا الجلد الميتة من الممكن أن تتعلق بالملابس أو جسم الصديق لذا من الأفضل تجنبها.

3- إذا كان لديك قط في المنزل ولا تستطيع التخلص منه عليك تحديد مكان تواجده في المنزل مع ضرورة عدم دخول القط إلى الأماكن التي توجد بها وعدم دخوله إلى غرفة النوم.

4- تنظيف المنزل والملابس بشكل مستمر حتى تتخلص نهائيا من أ شيء يخص القطط والتي من بينها الشعر حتى لا تتعرض إلى تلك المشكلة الصحية مجددا.

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5- لابد من تنظيف القط حتى وأن لم تقم بالتعامل معه.

من الممكن من خلال تلك الخطوات السيطرة على حساسية القطط التي تتعرض لها ومن الأفضل أن تتخلص من القط تماما حتى وإن كان الأمر صعب فصحة الشخص أهم من القط.

أختبار حساسية القطط

في حالة أن كنت تريد أن أردت معرفة إذا كنت تعاني من حساسية القطط أو الحيوانات الأليفة في المنزل أنت وطفلك، في بداية الأمر لابد من زيارة صديق لديه قطط في المنزل ومن ثم النظر إلى الطفل أو الشخص في حالة أن ظهر عليه الأعراض التي تخص حساسية القطط السابق ذكرها فأنت تعاني من تلك المشكلة أو الطفل ومن الأفضل عدم تربيتها في المنزل فسوف يحدث لكم المزيد من المشاكل الصحية في المستقبل.

وفي حالة أن كنت ترغب في تربية قطة في المنزل وكنت تعاني أنت أو أطفالك من الحساسية عليك أتباع التدابير الوقائية مع العلاج الخاصة بالحساسية وهي على النحو التالي.

1- قلل من التعرض من القطط داخل المنزل وأن تحدد مكان إقامة القطة داخل المنزل.

2- إذا ذهبت إلى زيارة لقريب أو صديق وكان لديه قطة في المنزل عليك إخباره بأنك تعاني من الحساسية ومن الأفضل أن تظل القطة في الخارج.

3- في حالة أن أن أصريت على التعامل مع القطة أو أصر الطفل على الأمر من الأفضل أن تأخذ دواء مضاد الحساسية قبل ساعات من التعامل مع القطط، فإن ذلك الأمر سوف يقلل من خطورة تعرضك إلى مشاكل الحساسية.

4- من الأفضل أن تقوم بتشغيل مكيف الجو الذي يحتوي على التحكم في الحساسية حتى يقلل من حساسية القطط في الجو ومن ثم عدم التعرض إلى تلك المشكلة.

5- أن مشكلة الحساسية من الممكن أن تكون عامل وراثي فإذا كان الأهل يعانون من تلك المشكلة فمن الممكن أن يعاني منها الأطفال أيضا لذا من الأفضل عدم تربية أي من الحيوانات الأليفة في المنزل، وإذا كنت تعاني من الأكزيما أو الحساسية بشكل عام فأنت أكثر عرضة إلى حساسية القطط أو حساسية التعامل مع الحيوانات الأليفة.