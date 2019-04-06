شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بـ 3 أعشاب طبيعية للسيطرة علي ضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق التنفس من المشاكل التى يتعرض لها الكثيرين بسبب وجود مشكلة يكون ذلك لوجود مشكلة فى الرئتين أو نتيجة استنشاق الاتربة والغبار والمواد الكيميائية التى تسبب ضرر على صحة الجهاز التنفسى والرئتين، وقد يحتاج المريض فى هذه الحالة لاستخدام جهاز تنفس والعلاجات التى تحد من المشكلة وتساعد على توسيع الشعب الهوائية.

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم ”الخليج 365” أعشاب طبيعية لعلاج ضيق التنفس وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

1: النعناع ، يعتبر النعناع من الاعشاب الطبيعية التى تدخل فى علاج الكثير من الامراض ومنها عسر الهضم واضطرابات المعدة ويستخدم كغسول للفم نظرا لاحتوائه على بعض المواد التى تساعد على قتل الجراثيم والبكتيريا، كما يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وعلاج ضيق التنفس وتوسيع الرئتين.





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نعناع

2:أوراق الجوافة، وهى من الطرق الشهيرة التى تستخدم فى علاج ضيق التنفس والسعال المزمن وذلك عن طريق على أوراق الجوافة وإضافة العسل الأبيض وتناولها يوميا.



ورق جوافة

3:الزنجبيل، من الاعشاب الشهيرة التى تستخدم فى علاج الكثير من الامراض حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وعلاج ضيق التنفس وتوسيع الشعب الهوائية، كما يحارب الجراثيم والبكتيريا ويعالج نزلات البرد والانفلونزا.