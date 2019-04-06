شكرا لقرائتكم خبر عن البيري في خدمة الجمال .. اكتشاف نوع جديد من التوت مضاد للشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من العلماء عن نوع جديد من التوت يسمى "كوك بيرى" موطنه أمريكا الشمالية، غني بالمواد المضادة للاكسدة التي تعزز الصحة والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الشيخوخة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح العلماء البولنديين أن العناصر الغذائية لفاكهة التوت لا تتلف عند طهيها - على عكس بعض الفواكه الأخرى.

وأوضح الباحثون أنه بالإضافة إلى تركيزها العالي من مضادات الأكسدة، فإنها مملوءة بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C والفلافونويد.

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وسبق أن تم تسميتها "الفاكهة الأكثر صحة في العالم"، ويعتقد أن لها خصائص مضادة للشيخوخة، وتكون جيدة للقلب وتعمل أيضا كمنشط جنسي.

وقالت االباحث الرئيسي للدراسة "آنا أونيسزوك": "نظرًا للمستويات العالية من مضادات الأكسدة في التوت ومقاومته لدرجات الحرارة المرتفعة أثناء المعالجة، يبرز البحث مدى أهمية التوت لإنتاج الأطعمة الوظيفية مثل العصيدة".

ولكن نظرًا لأن موسم النمو قصير جدًا لهذه الفاكهة المميزة، حيث يبدأ في حوالي شهر سبتمبر، فالـ "كوك بيرى" ليس على رفوف السوبر ماركت لفترة طويلة، لكن يجب توفيره لأنه فريد من نوعه بالمقارنة أنواع التوت الأخرى.