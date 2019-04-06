انت الان تتابع موضوع صابونة فرجنتي الاصلية والتقليد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

صابونة فرجنتي هي صابونة خاصة بالبنات فقط وهي لها الكثير من الفوائد المميزة لأنها مكونة من العديد من المواد الطبيعية المميزة التي لها الكثير من الفوائد الخاصة بالبشرة وهي التي تحب استعمالها العديد من البنات، وهي من أفضل الأنواع التي يتم استعمالها بشكل دائم وهي التي تخص المنطقة الحساسة والتي تم تقديم بها العديد من الروائح المميزة والتي يبحث عنها الكثير من البنات في كافة الأنحاء المختلفة، وتعد من أهم الأشياء المفيد للبشرة وخاصة للمنطقة الحساسة وهي التي تشعر المرأة والبنت بشعور مميز ونظافة دائمة لأنه يتم استعمالها في هذه المنطقة بشكل دائم وهذا ما يجعلها من أكثر الصابون المفيد.

فوائد صابونة فرجنتي الأصلية

1- تساعد هذه الصابونة في أن تقوم بـ تضييق والتحام الرحم.

2- تستخدم في إزالة جميع السواد والأوساخ المتراكم على الجلد خاصة في المنطقة الحساسة.

3- يتم استعمالها كمطهر ومعقم وهي التي تساعد في قتل البكتيريا الضارة.

4- وهي من الأشياء التي تنعش المنطقة الحساسة وتزيل الأحتكاك وتساعد في جعل المنطقة ناعمة وصافية وذات ملمس ناعم.

Advertisements

5- ينصح باستعمالها الكثير من الأطباء خاصة في أيام الدورة الشهرية والولادة.

طريقة استعمال صابونة فرجنتي الأصلية

يتم غسل الجلد بالصابونة وتترك الرغوة لمدة دقيقتين على بشرة المنطقة الحساسة ويتم شطفها بالماء، وهي تصلح للبنات والمتزوجات والأصلية تكون مصنوعة في الفلبين وهي من أفضل الأنواع التي يتم استعمالها طوال الوقت.

طرق طبيعية لتضيق المنطقة الحساسة

1- قشر الرمان هو يتم أخذه ووضعه في وعاء به ماء على نار بدرجة حرارة مرتفعة وعندما يغلي يتم إزالته من على النار وتركه حتى يبرد تماماً ويتم غسل به المنطقة الحساسة قبل كل جماع.

2- من الممكن أن يتم وضعه في زجاجة بخاخ ويتم رشه على المهبل ومن الأفضل أن يتم رشه في داخل المنطقة الحساسة ويتم تركها لمدة 10 دقائق ثم يتم تنشيفه من ذلك الرذاذ وهي تلك الحالتين لابد من اتباع هذه الطرق قبل الجماع.

3- أيضاً من الممكن أن يتم استعمال الحل الطبي وهو يتم شرائه من الصيدليات ويكون من خلال شراء نوع من أنواع الحبوب التي تسمى حبوب فيرجن وهي التي تبقي مفعول الحبة بها لمدة أسبوع أو استعمال صابونة فرجنتي وهي التي يتم غسل بها منطقة المهبل وهي ذات مفعول يدوم لمدة ساعة ويتم تنشيف المنطقة الحساسة بعد غسلها.

4- ويتم اتباع العديد من الطرق والوضعيات التي توجد خلال الجماع وعدم الاكتفاء بالوضع العادي فقط وهذا بحيث أن هذا يجعل المهبل في أوسع حالاته وهذه الطرق تعمل على زيادة نسبة الأحتكاك بين العضو الذكري و المهبل وهو ما ينتج عنه المتعة الأكبر للرجل عن المرأة.

5- وتوجد العديد من الوضعيات التي يتم استعمالها للحصول على الطرق التي تعمل على تضيق المنطقة الحساسة عند المرأة.