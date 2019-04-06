انت الان تتابع موضوع معلومات عن سوبر اناناس من دكتور نيوترشن والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الكثير من الاشخاص الذين يريدون إنقاص وزنهم يبحثون عن الطرق والأشياء التي تساعد في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم وسوبر أناناس هو من أهم الأشياء التي تساعد في إذابة الدهون بشكل سريع، وهو أيضاً من التركيبات المميزة التي تساعد في انخفاض السعرات الحرارية.

وهو يعتبر من الأشياء الأساسية التي تعمل على تخسيس الجسم وتساعد في تحديد شكل الجسم بشكل عام، وهذا نظراً لأنه ذو ترميزاً عالياً من البرومولين وهذا بحيث أنه ذو كفاءة بيولوجية وحيوية وذلك ما يساعد بشكل كبير على إعادة تعريف شكل جسمك وهو ذكون ذات طعم مميز وهو لا يحتوى على الجلوتين أو السكريات التي يتم إضافتها عليه كبير ويساعد في التخلص تماماً من الدهون والوزن الزائد.

خصائص ومميزات سوبر اناناس

هو ذو تركيبة منخفضة وهي الخاصة بـ النشويات والسعرات وهو من أهم منتجات التخسيس حيث أنه يستطيع في تحديد شكل الجسم وهو سوف يجعل حياتك أسهل وله دور كبير في الغذاء الوظيفي، وهذا حيث أنه يتم استعماله في نهاية كل وجبة وذلك ما يتوافق مع الغذاء اليومي نظراً إلى التركيز العالي مع البروميلين وهو الذي يضمن الكفاءة البيولوجية والحيوية ويكون هذا بالتزامن مع الروعة الشديدة الخاصة بالطعم وسهولة استعماله، وهو من أفضل وأهم الأدوية التي تساعد تخليص الجسم بشكل كامل من جميع الدهون التي تتراكم في جميع الأجزاء المتواجدة في الجسم بشكل كبير ومفيد.

ملاحظات عن سوبر اناناس

1- هو خالي تماماً من الجلوتين وهي من أكثر الأشياء التي تسبب الحساسية ومن أهم الأغذية التي يتم تعديلها بشكل وراثي.

2- لابد من حفظه بعيداً تماماً عن جميع الأطفال وهم تحت سن الثلاث سنوات.

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3- يتم منع تناوله لجميع الأشخاص شديدي الحساسية الخاصة بالمنتج ذاته أو المكونات الأساسية التي توجد بداخله.

4- يجب أن يتم حفظه في مكان بارداً وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

5- يتم حفظ سوبر اناناس عند درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

6- هو من الأدوية المميزة التي يتم استعمالها طوال الوقت للتخلص تماماً من الوزن الزائد.

إرشادات وطريقة استعمال سوبر اناناس

لابد أن يتم خلط كيس وهو حوالي 10 مل مع كوب من الماء الذي يكون ذات مقدار 100 إلى 150 مل ويتم تناوله بعد الأكل من مرة إلى مرتين يومياً ويكون بعد الوجبات بشكل مباشر.

يحتوي الدواء على زينيكال وهو من أهم مضادات السمنة التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد وهو لا يمتصه الدم وهذا بحيث أنه لا يؤثر على جميع أجزاء الجسم وقد أثبتت العديد من الدراسات أنه من أهم الأدوية الفعالة الخاصة بالسمنة وهو أمن ومصرح من خلال منظمة الصحة العالمية وهو المنتج الوحيد التي تم ذكره في كتب الطب وهو آمن للاستعمال فوق سن السابع عشر سنه وهو لا يؤثر على جميع الأشخاص المصابين بأمراض الضغط والخفقان وجميع المصابين بأمراض السكر ويتم منع استعماله لجميع الحوامل والمرضعات وهو من المنتجات المميزة التي تساعد في إذابة الدهون.