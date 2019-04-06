فوائد الليمون والعسل على معدة فارغة

أثبتت التجارب أن تناول العسل والليمون على معدة خاوية يساعد على إزالة السموم الضارة والفضلات الزائدة خارج الجسم. فيساعد ذلك المشروب على تحفيز الكبد لإنتاج العصارة الصفراوية التي تساعد على تسهيل عملية الهضم. مما يؤدي إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي وخاصة لمن يعانون من السمنة المفرطة.

يمكنك تناول العسل والليمون بطريقة بسيطة في الصباح على معدة خاوية تمامًا قبل تناول أي أطعمة. فقط قومي بإضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من الماء الدافئ مع عصير ليمونة كاملة. لا حاجة لإضافة السكر، فالعسل محلي طبيعي. جربي تناول مشروب العسل والليمون لمدة شهر على الأقل بصفة يومية. وستلاحظين نتيجة مذهلة بنفسك.



روتين يومي

اليوم 1: عصير نصف حبة ليمون واحدة مع كوب من الماء.

اليوم 2: عصير حبة ليمون مع كوبين من الماء وربع ملعقة وسط من العسل.

اليوم 3: عصير حبة ليمون مع 3 أكواب ماء وربع ملعقة وسط من العسل.

اليوم 4: عصير حبتي ليمون مع 4 أكواب ماء وربع ملعقة وسط من العسل.

اليوم 5: عصير حبتي ليمون مع 5 أكواب ماء وربع ملعقة وسط من العسل.

اليوم 6: عصير 3 حبات ليمون مع 6 أكواب ماء وربع ملعقة وسط من العسل.

اليوم 7: عصير 3 حبات ليمون مع 10 أكواب ماء وملعقة وسط من العسل.

اليوم 8: عصير 3 حبات ليمون مع 6 أكواب ماء ونصف ملعقة وسط من العسل.

اليوم 9: عصير حبتي ليمون مع 5 أكواب ماء ونصف ملعقة وسط من العسل.

اليوم 10: عصير حبة ليمون مع 4 أكواب ماء ونصف ملعقة وسط من العسل.

اليوم 11: عصير حبتي ليمون مع 3 أكواب ماء ونصف ملعقة وسط من العسل.

اليوم 12: عصير حبة ليمون مع كوبي ماء ونصف ملعقة وسط من العسل.

اليوم 13: عصير حبة ليمون مع كوب ماء ونصف ملعقة وسط من العسل.

اليوم 14: عصير 3 حبات ليمون مع 10 أكواب ماء وملعقة وسط من العسل.

تعليمات ضرورية: طبقي الحمية بشرب كوب من كل وصفة على معدة فارغة في الصباح. ثم انتظري مدة 45 دقيقة قبل أن تتناولي طعام الفطور.

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