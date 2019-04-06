إيفانكا ترامب تُشيد بالرئيس السيسي عبر تغريدة لها

أشادت إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقالت في تغريدة إنها تشجّع وتدعم إصلاحاته.

وقالت إيفانكا، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "ألقى الرئيس المصري السيسي خطابا مهما في نهاية الأسبوع الماضي، دعا فيه إلى إصلاحات كبرى تهدف إلى تمكين المرأة المصرية. نحن نشجع وندعم هذه الإصلاحات، ونتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية لدفع هذه الجهود".

وأضافت إيفانكا، 37 عاما، الحساب الرسمي للرئيس السيسي على تغريدتها.

وأعلن السيسي، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة، لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولارا).

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وأعلن أيضا زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيستضيف السيسي في التاسع من أبريل/ نيسان لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.

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وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن الزعيمين سيبحثان "البناء على تعاوننا القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب" بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي، و"الدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي".

يذكر أن مصر استضافت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، في أكتوبر الماضي، ضمن جولة أفريقية، شملت دول عدة.

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