شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول كلب بداء يمكن أن ينتقل للإنسان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البرطانية، على وفاة كلب بسبب داء" الليشمانيات " وهو مرض طفيلي يُعتقد أنه أول حالة يتم الإبلاغ عنها على الإطلاق في المملكة المتحدة.

وعانى الكلب "شيه تزو"، البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي كان يعيش في مدينة "هيرتفوردشاير" البريطانية، من مرض القيء والإسهال وفقدان الوزن أكثر من ثلاثة أسابيع، ثم توفى.

ويشك الأطباء البيطريون في أن الكلب أصيب بطفيل الليشمانيا من كلب آخر عاش معه، وعلى الرغم من أن الكلاب لا يمكنها نقل داء الليشمانيات مباشرة إلى البشر، إلا أن نوع من الذباب يسمى "ذباب الرمال" يمكن أن يكون بمثابة خزان للعدوى عن طريق الحيوانات الأليفة ثم نقل العدوى إلى الانسان .

ولم يتم العثور على ذباب الرمال في المملكة المتحدة، ومع ذلك فإن البشر المصابين في المناطق المدارية يمكن أن يتعرضوا لقروح والحمى وحتى التورم المميت في الكبد والطحال.

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تم فحص الكلب من قبل فريق في الكلية البيطرية الملكية في هاتفيلد بالمملكة المتحدة، بقيادة مايلز ماكينا، من قسم العلوم والخدمات السريرية.

وكتب الباحثون في مجلة BMJ Vet Record أن هذه هي أول حالة مصابة بداء الليشمانيات في المملكة المتحدة، والكلاب المصابة بالليشمانيا قد تشكل خطرًا على العدوى للكلاب الأخرى ، حتى في حالة عدم وجود ناقلات طبيعية، لأن الانتقال المباشر بين الكلاب ممكن".

وأضاف الباحثون أنه لم يكن الأطباء البيطريون قد رأوا هذه الحالات منذ 15 عامًا ، لكنها أصبحت أكثر تواتراً الآن حيث أصبح من الأسهل على الحيوانات الأليفة السفر عبر أوروبا والمملكة المتحدة.