شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية وأكلات دونت ميكس..أطعمة تؤثر على فعالية العلاج إبعد عنها واسأل طبيبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتداخل بعض أنواع الطعام مع الأدوية التى تناولها بشكل يؤثر على فاعليتها، بالإضافة إلى بعض الأثار السلبية على صحتك، لذا احرص على تجنب بعض الأطعمة إذا كنت تتناول أحد الأنواع الـ 5 من الأدوية التالية.

1- المضادات الحيوية + الألبان

أوضح تقرير مجلة "drugs" ان منتجات الألبان قد تمنع امتصاص الأدوية ، كما يمكن لهذه المنتجات أن تجعل المضادات الحيوية غير فعالة مما يترك العدوى دون علاج.





2- أدوية سيولة الدم + الخس

فيتامين K ، الموجود بكميات كبيرة في الأطعمة مثل اللفت والخس والقرنبيط والحمص ، يمكن أن يشكل تهديدًا لمن يتناولون أدوية سيولة الدم، كما يمكن أن تسبب فى تعطيل فاعلية أدوية سيولة الدم، لذا حاول تناول كميات ثابتة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين K كل أسبوع.





3- أدوية ضغط الدم + العرقسوس

يحتوى العرقسوس على نسبة السكر في الدم التي ترفع ضغط الدم، مما قد يقلل فاعلية وكفاءة أدوية ضغط الدم ويترك ضغط الدم مرتفعًا.

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4- أدوية خفض الكوليسترول + عصير جريب فروت

يمنع عصير الجريب فروت نظام الإنزيم الذي يستخدمه جسمك لاستقلاب الأدوية التي تخفض نسبة الكوليسترول ، مما يعني أنها قد لا تعمل بشكل جيد، لذا من المهم تجنب العصير تمامًا ، وليس فقط في الوقت الذي تتناول فيه الدواء خاصة إذا كنت تعانى من ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الجسم.

5- بعض أنواع العلاج الكيميائي + عصير البرتقال

يمكن لعصير البرتقال منع امتصاص الدواء الخاص بالعلاج الكيميائى إذا تم تناولته في نفس الوقت ، لذلك تأكد من تجنب عصير البرتقال والحمضيات الأخرى لمنع التاثير على فاعلية الدواء.