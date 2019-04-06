فوائد الديتوكس الصحية.. يطرد السموم ويغزي البشرة

يتميز الديتوكس بتأثيره الإيجابي القوي على الجسم ومساعدته على التخلص من السموم والوقاية من أمراض عدة.

ويحضّر هذا المشروب منزلياً، ويتكون من مزيج من الماء المضاف إليه بعض الخضراوات والفواكه، يتناوله الشخص على مدار اليوم لمساعدته على التخلص من الوزن الزائد، إضافة إلى فوائد صحية عدة أخرى.

ويقول الدكتور محمد حلمي، استشاري علاج السمنة والنحافة، لـ"العين الإخبارية"، إن هناك عدة أنواع من الديتوكس يمكن إعدادها في المنزل، وهي:

1- ديتوكس الليمون والنعناع





يتم تحضيره عن طريق مزج زجاجة من المياه مع شرائح ليمونة وشرائح ثمرة خيار وعدة أوراق من النعناع الطازج ويترك في الثلاجة لعدة ساعات قبل تناوله.

2.- ديتوكس التفاح والقرفة





يحضّر عن طريق إضافة شرائح ثمرة تفاح مع عود قرفة إلى زجاجة مياه.

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3- ديتوكس التوت الأحمر





يحضّر عن طريق إضافة 5 حبات توت مع شرائح ثمرة خيار وعدة أوراق من النعناع الطازج.

ويعدد الدكتور محمد حلمي فوائد الديتوكس لفقدان الوزن وللصحة بشكل عام وهي:

1- يساعد على شرب كميات وفيرة من الماء، ما يساعد على حرق الدهون في الجسم ومن ثم فقدان الوزن.

2- يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات، ما يقوي مناعة الجسم.

3- يطرد السموم من الجسم.

4- يغزي البشرة والشعر والأظافر.

5- يحسّن من عمل الجهاز الهضمي وعلاج مشاكل الهضم.