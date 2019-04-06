شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أسبان يتوصلون لهرمون يقي السيدات من سرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من العلماء الأسبان أن هرمونا، يتواجد بمستويات مرتفعة لدى النساء، يمكن أن يقيهن من فرص الإصابة بسرطان الكبد.

فقد أظهرت الدراسة أن المساهم المحتمل فى هذا التباين بين الجنسين هو هرمون "إديبونيكتين"، وهوهرمون يفرز بواسطة الخلايا الدهنية التى تساعد على السيطرة على التمثيل الغذائى فى الجسم.

وذكرت الدراسة – التى نشرت نتائجها فى دورية الطب التجريبى – أن هذا الهرمون يعمل على تنشيط اثنين من البروتينات داخل خلايا الكبد، والمعروفة باسم (p38) و (AMPK) التي تمنع تكاثر الخلايا وتضعف نمو الأورام.

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وقال الدكتور جواد لوبى سابيو، الأستاذ في المركز الوطنى الأسباني لبحوث القلب والأوعية الدموية" (CNIC) :" تم الإبلاغ عن أن ارتفاع مستويات هرمون "الأديبونيكتين" فى النساء أكثر من الرجال".

واقترحت الدراسة أن أديبونيكتين والميتفورمين، وهو دواء شائع مضاد لمرض السكر، يمكن استخدامه كعلاج جديد لسرطان الكبد.

وقال الباحثون إن دور هرمون "إديبونيكتين" في فرص الوقاية من سرطان الكبد مثيرة للجدل وبحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث ، فى الوقت الذى يعد فيه سرطان الكبد السبب الرئيسى الرابع للوفيات المرتبطة بالسرطان فى جميع أنحاء العالم .