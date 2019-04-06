شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط تكون مريض سكر.. أسباب أخرى للعطش المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعاني الكثيرون من الشعور المستمر بالعطش دون أسباب واضحة لهذا الأمر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب غير متوقعة تسبب الشعور الزائد بالعطش، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، أن الشعور بالعطش من الأمور التي يشعر بها الكثيرون، ويكون هذا الأمر طبيعيا لتناول الماء، لكن هناك بعض الأشياء غير المتوقعة المسببة لذلك ومنها:



عطش





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-الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح

مما لاشك فيه أن الملح من العناصر التي تتسبب في سحب الماء من الجسم، ويتسبب في كثرة التبول، وهذا الأمر يتسبب في شعور الشخص بالرغبة الملحة في تناول المزيد من الماء.





-القيام بمجهود عالي

كلما قام الشخص بممارسة التمارين الرياضية الشاقة وأيضا عند القيام بمجهود عالي على مدار اليوم، يتسبب ذلك في فقدان نسبة كبيرة من الماء، مما يؤدي هذا الأمر في الرغبة الملحة في تناول المزيد من الماء كنوع من أنواع التعويض لنسبة الماء المفقود.





-أشعة الشمس.نعم فالتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة يتسبب في فقدان نسبة كبيرة من سوائل الجسم، وذلك نتيجة للعرق ولذا عليك الاكثار من تناول الماء عند النزول في الشمس تجنبا لحدوث الجفاف.