شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة قد تسبب السعادة طول اليوم.. كيف تؤثر نوعية الطعام فى الصحة النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر أنك غير سعيد؟ إذاً عليك النظر في نوعية الطعام الذي تتناوله، وعليك تناول وجبة الإفطار يوميا للحصول على قدر كافى من السعادة، فقد أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار يوميا يشعرون بالسعادة، والعكس بالنسبة للذين لا يتناولها.

وحول ذلك أشار التقرير المنشور عبر موقع " huffingtonpost"، أن الشعور بالسعادة ليس مرتبطا فقط بتناول وجبة الإفطار، ولكن بنوعية الطعام الذي يسعي الشخص لتناوله أثناء هذه الوجبة.



الفطار

وأكد التقرير، أن نوعية الطعام مرتبطة ارتباطا كبيرا بالشعور بالسعادة أو التعاسة، فالحالة النفسية السيئة والجيدة نابعة من تناول الطعام المتناول، لأن له تأثير كبير على صحتك النفسية.

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وأوضح التقرير، دور الفيتامينات والعناصر الغذائية المتناولة يوميا والتي تسعي لتحقيق الشعور بالسعادة، ولذا عليك تناول النشويات في الصباح كالخبز وأيضا الفواكه وخاصة الموز، والبروتينات كالفول والبيض أو العدس، فجميعها أطعمة تساهم بشكل كبير في شعورك بالسعادة، وأيضا الأجبان والزبادي، وفى كل الأحوال لا تتكاسل في تناول وجبة الإفطار.