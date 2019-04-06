شكرا لقرائتكم هل توصل الطب إلى علاج إصابات النخاع الشوكي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في نتائج وصفت بـ"غير المسبوقة"، نشر الجراح الإيطالي، سيرجيو كانافيرو، بالتعاون مع الباحث الصيني، خياوبنغ رين، دراستين، الأربعاء، زعما فيهما أنهما تمكنا من علاج إصابات النخاع الشوكي لدى القرود والكلاب.

وبحسب الأوراق البحثية المنشورة في مجلة "Surgical Neurology International" الأميركية، تمكنت الحيوانات الخاضعة للعلاج من المشي مرة أخرى، بعد تعرضها لقطع حبالها الشوكية ثم إصلاحها بنجاح.

وأكد الجانبان أن النتائج الأخيرة تبشر بإمكانية إجراء تجارب بشرية.

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من جهته، قال كانافيرو، في حديث مع "USA Today"، إن دراسته "ترفض تماماً الرأي القائل: لا يمكن علاج الحبل الشوكي المقطوع بأي شكل من الأشكال". وأجريت الدراسات الأخيرة في جامعة الطب الصينية "هاربين".

وحتى عام 2018، كان من المقرر أن يشارك طالب علوم الكمبيوتر الروسي، فاليري سبيريدونوف، الذي يعاني من ضمور عضلي قاتل، في الدراسة المثيرة للجدل. إلا أنه تراجع عن ذلك بعد أن أنجبت زوجته "ابنه المعجزة".

يشار إلى أنه على الرغم من تقديم كانافيرو لأدلة متعددة على نجاح عملية زراعة الرأس، غير أن الأطباء يحذرون من تبعاتها المرعبة على البشر الأحياء.

وقال الجراح الإيطالي، في مقابلة صحافية سابقة، إن علماء الأخلاقيات البيولوجية الغربية يحتاجون إلى التوقف عن رعاية العالم وانتقاد الأبحاث كيفما يحلو لهم.