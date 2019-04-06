شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. النعناع لعلاج التهاب المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهابات المعدة من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون، قد يكون ذلك نتيجة سوء التغذية وتناول الأطعمة الحارة، والتى تسبب التهاب فى جدار المعدة أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض، ومنها الجرثومة الحلزونية.

وهنا يكون العلاج على حسب الحالة الصحية للمريض ، وقد يكون عن طريق مثبطات المعدة والأدوية المضادة للالتهاب ولكن ذكر موقع medicalnewstodayبعض الوصفات الطبيعية لعلاج التهاب المعدة وهى:

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1: العرقسوس

العرقسوس واحد من المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تهدئة المعدة وتخفيف الألم وطرد الجراثيم والبكتيريا، وذلك عن طريق تناول مشروب العرقسوس ثلاث مرات فى اليوم .



نعناع

2: النعناع

يحتوى النعناع على كمية كبيرة من الزيوت العطرية التى تساعد فى علاج التهابات وحموضة المعدة وتحد من الإصابة بالغثيان والمغص ، وذلك عن طريق غلى أوراق النعناع وتناولها مرتين فى اليوم.



رمان

3: الرمان

يعتبر الرمان من أبرز أنواع الفواكه التى تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم وخصوصا المعدة، حيث إنها تساعد على ترطيبها وعلاج الالتهابات والمغص.