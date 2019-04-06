شكرا لقرائتكم خبر عن من غير ما تخاف.. اعرف سر رؤية النقط السوداء وتأثيرها على العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجلوس على المكتب طوال اليوم او النظر فى الكمبيوتر يسبب مشاكل عديدة منها رؤية مجموعة من النقاط الرمادية التى تسمى "عوامات العين".

ما الذي يسبب عوامات العين؟

تظهر العوامات حول رؤيتك وتختفي عندما تحاول أن تنظر إليها مباشرة ، وتستقر في النهاية على عينيك بعيدا عن رؤيتك، ما تراه هو في الواقع ظل على شبكية العين ، وليس الأضواء الوامضة في عينيك.

يواجه الجميع تقريبًا ظهور نقط سوداء على مدار حياتهم ، وعادة ما يكونون أكثر إزعاجًا من كونها تشمل خطورة، ولكن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر أو الذين خضعوا لجراحة قصر نظر

ووفقًا لموقع "vision" فهناك حالات نادرة ، قد تكون العوامات أو النقط السوداء أيضًا علامة على انفصال الشبكية، مما قد يؤدي إلى فقد نظرك بشكل دائم، وقد تكون أيضًا علامة على حدوث نزيف أو التهاب أو حتى سرطان في العين.

إذا رأيت الكثير من الظلال والنقاط السوداء في رؤيتك المحيطية ، فاتصل بطبيبك على الفور، كما يجي ان تأخذ حذرك من أي نقاط سوداء جديدة تكون مصحوبة بأضواء ساطعة غير موجودة بالفعل ، أو بأي تغيير في الرؤية المركزية أو المحيطية

Advertisements





كيف تمنع النقط السوداء ؟

حرك عينيك لأعلى ولأسفل ، أو من اليسار إلى اليمين.

التحديق بعيدًا قدر الإمكان.

تجنب النظر إلى الجدران البيضاء الفارغة أو الأضواء الساطعة.