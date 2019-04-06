شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار الإصابة بتجاويف الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر النظام الغذائى الذى يعتمد على السكر بشكل أساسى وعدم الانتظام فى استخدام فرشاة التنظيف على الأسنان ويعرضها للتسوس نتيجة البكتيريا التى تنتج الحمض عند تناول الكربوهيدرات أو السكر، وكلما زادت كمية السكر التى تتناولها زادت نسبة نمو البكتيريا وخلق المزيد من الحمض الذى يأكل الأسنان.

وتسبب تجاويف الأسنان العديد من المشاكل للفم نستعرضها فى التقرير التالى:

1- كسر الأسنان

كسور الأسنان شائعة إلى حد ما عندنا يتعلق الأمر بتجويفات الأسنان الكبيرة، ووفقا لتقرير موقع "ask dentists" تتكسر الأسنان إذا كانت تحتوى على حشوات كبيرة وقديمة بسبب التجاويف التى أصابتها، لذا تكون أكثر عرضة للتشقق خاصة عند مضغ الطعام، ويمكنك إبطاء معدل التسوس عن طريق تناول كميات أقل من السكر وتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين فى اليوم باستخدام معجون الأسنان يحتوى على الفلورايد والخيط الطبى.

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2- تلف الأعصاب

فى منتصف كل سن يكون هناك أنبوب صغير مجوف، حيث توجد الأعصاب والأوعية الدموية، وعندما يصل التسوس إلى عصب السن يحدث ألم مبرح، نظرًا لأن التجويف يتعمق فى الأسنان، فى تلك المرحلة يكون العصب قد مات ما يعنى الحاجة إلى حشو قناة الجذر أو خلع الأسنان.

3- موت الأسنان

إذا كان هناك عدوى فى العصب السنى بسبب التآكل، فإن العدوى ستقطع تدفق الدم إلى العصب السنى ما يتسبب فى موته .

4- الإصابة بالعدوى

يمكن أن تتسبب الأنسجة الميتة فى حدوث مجموعة من الخراجات والالتهابات، وتبدأ السموم من الأنسجة الميتة فى إصابة العظام عند طرف الجذر، والتى تبدأ بالتهاب، ويمكن للعدوى اختراق الفم بسهولة، ما قد يسبب انتفاخا فى الفم والحمى.

وقد يسبب التهاب الأسنان الحاد وغير المعالج إلى حدوث خراجات تهدد الحياة فى الدماغ.