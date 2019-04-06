شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار وفوائد الفراولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفراولة غنية بالفوائد الصحية أكثر من الفواكه الأخرى مثل التفاح والبرتقال والموز، لأنها كنز من مضادات الأكسدة التى تحمى من السرطان، كما ان لديها كمية مرتفعة من الفيتامينات.



فوائد وأضرار الفراولة

وفي هذا السياق، كشف الموقع الطبي الامريكي “Medical News Today”، عن 4 فوائد هامة للفراولة تجعلها تتربع على عرش الفواكه، وتشمل:

تساعد على حرق الدهون

تتميز الفراولة باللون الأحمر الذي يحتوي على مادة الانثوسيانين التي تحفز الجسم على حرق الدهون المخزنة في البطن والخصر والأرداف.



فوائد وأضرار الفراولة

تقوي الذاكرة على المدى القصير

الانثوسيانين الموجود في الفراولة يقوي الذاكرة قصيرة المدى بنسبة 100% في ثمانية أسابيع فقط من تناول حفنة من الفراولة يومياً، وفقاً لمجلة الكيمياء الغذائية.

تقلل الالتهاب داخل الجسم

تتميز الفراولة بقدرتها على خفض بروتين C التفاعلي (CRP)، الذي هو يعتبر إشارة على ان هناك التهاب داخل الجسم، وفقاً لفريق باحثون من جامعة هارفارد.



فوائد وأضرار الفراولة

تخفض فرص الاصابة بأمراض القلب والشرايين

تحتوي الفراولة على مركبات "الفلافونويد" المسؤولة عن لون ونكهة الفراولة، والتي تعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

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ولكن لكل شى مفيد بعض الأضرار أيضاً، وتشمل:

أضرار الفراولة

أصدرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) تقريراً يفيد أن ما يقرب من نصف المنتجات الغذائية في أوروبا تحتوي على بقايا من المبيدات الحشرية والفراولة أبرز تلك المنتجات.

آثار المبيدات في الأغذية العضوية

أوضح التقرير أن آثار المبيدات في الأغذية العضوية، التي وجدت فيما ما يقرب من 81000 من عينات الطعام كان لها خطر كبير وتأثير سلبي على الصحة.

وقال الخبراء أن المبيدات معظمها مبيدات الفطريات، والتي تعتبر من المواد المسرطنة، وهناك حاجة إلى المزيد من البحث في الآثار المترتبة على التعرض الكثيف لهذه المبيدات.



فوائد وأضرار الفراولة

ووجد أحدث تقرير للرقابة المالية، لعام 2013، أن ما يقرب من 55 في المئة من عينات المنتجات الغذائية في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة كانت خالية من آثار المواد الكيميائية.

الفراولة ضمن أكثر الفواكه احتوائاً علي المبيدات

وأضاف الخبراء أن الفراولة ضمن أكثر الفواكه إحتوائاً علي المبيدات والمواد الكيميائية بالإضافة إلي الخوخ، لذلك ينصح بعدم الخوض كثيراً في تناولها.