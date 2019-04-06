اعراض مرض السكر .. التبول المتكرر والغثيان الأبرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مرض السكر من الأمراض المزمنة التى يصاب بها الكثيرون، وهو عبارة عن اضطراب يحدث عندما يكون سكر الدم مرتفع جدا، مع عدم القدرة على إنتاج ما يكفى من الأنسولين لضبط السكر فى الدم، وهناك نوعين من مرض السكر، وهما النوع الأول والنوع الثانى. وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن أعراض مرض السكر هى: أعراض مرض السكر

مرض السكر أعراض مرض السكر 1: التبول المتكرر مع التهابات شديد فى المسالك البولية ومشاكل فى الكلى. 2: فقدان الوزن أو زيادته بشكل ملحوظ. 3: الشعور بالتعب والإعياء الشديد. 4: عدم وضوح الرؤية. 5: الغثيان والقئ. 6: التهابات جلدية. Advertisements 7: رائحة نفس كريهة. 8: وخز أو خدر فى اليدين والقدمين. وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من مرض السكر وهى: نصائح للوقاية من مرض السكر

السكر نصائح للوقاية من مرض السكر 1: تجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات والكربوهديرات حيث انها تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر. 2: الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة التى تحتوى على الزيوت والمقليات واستبدالها بالخضروات والفواكه. 3: تجنب تناول المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة. 4: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية حتى ولو ساعة فى اليوم حيث انها تعمل على ضبط مستوى السكر وتعزيز صحة القلب. 5: الاهتمام بشرب المياه باستمرار فهى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتعديل نسبة السكر فى الدم، وتحد من خطر الإصابة بمرض السكر. 6: تجنب التدخين، حيث إنه يزيد من الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل مرض السكر والسرطان والقلب.

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