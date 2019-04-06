فوائد الجرجير.. وكل ما تريدين معرفته عنه

الجرجير من الخضروات، ويعود أصله إلى البحر الأبيض المتوسط، ويعد بشكل عام ذا فوائد عظيمة ومتعددة، وبمجرد معرفتك لهذه الفوائد، نعدكِ أنكِ لن تتوقفي عن تناول الجرجير في وجباتك اليومية، دعينا سيدتي من خلال هذا المقال نتعرف على فوائد الجرجير للبشرة والشعر والجسم وغيرها.



فوائد الجرجير للشعر:

يفيد الشعر ويمنع تساقطه:

ترطيب فروة الرأس ومنع جفافها.

يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتدفق الدم في فروة الرأس.

تكثيف الشعر.

منبه ومدرٌّ للبول

يعمل الجرجير على إدارا البول، وملين طبيعي للبطن.

الجرجير يساعد فى انقاص الوزن



يساعد على إنقاص الوزن

يحتوي الجرجير على مضادات الأكسدة، والأملاح المعدنية، والألياف؛ إضافةً إلى أنه قليل السعرات الحرارية، ويمنح الجسم الشعور بالشبع.

يفيد الدورة الدموية والكبد ويحمي من النوبة القلبية

يحتوى الجرجير على مركب الجلوكوسيد، الذي يخلص الكبد من السموم.

يُحسِّن من صحة الجلد

يحتوي الجرجير على فيتامين (أ) وفيتامين (ج)، وهما من الفيتامينات القوية التي تحارب الجذور الحرة الموجودة في الجلد، وبالتالي تحسين صحة الجلد.

مضاد للروماتيزم

الجرجير من الخضروات الغنية بفيتامين ك، وكلما قل هذا الفيتامين، يعرض العظام للكسر والهشاشة، كما أنه يحتوي على الكالسيوم المهمّ للعظام.

يساعد على تثبيت الأسنان وتقوية اللثة

يحتوي الجرجير علي نسبة عالية من فيتامين K، المفيد لصحة الأسنان.

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يقاوم الأورام والسرطان

الجرجير من فصيلة الخضروات الصليبية التي تحتوي على الكبريت، وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

منشط جنسي

يحتوي الجرجير على بعض المركبات، كالصابونين، وأشباه القلويات، وتزيد إنتاج هرمون التستوستيرون، الذي يعمل على زيادة أعداد الحيوانات المنوية.

يخفض نسبة السكر في البول

يحتوي الجرجير على حمض ألفا- ليبويك، والذي يزيد حساسية الأنسولين فيقلل مستويات السكر في الدم.

يحمي الغدة الدرقية

الجرجير يزيد من نسبة الفيتامينات والمعادن المفيدة لمشاكل الغدة الدرقية.



يعالج السعال

يعد الجرجير من الخضروات الغنية بفيتامين C، الذي يعمل على علاج السعال.

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