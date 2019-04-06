تحذير أمريكي من السجائر الإلكترونية بعد تسببها في وعكات صحية

المناطق - وكالات

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من مخاطر محتملة للسجائر الإلكترونية، وذلك عقب تلقيها تقارير تفيد بإصابة عدد من مستخدميها بوعكات صحية .

وقالت الإدارة في بيان جديد إنها تلقت 35 بلاغات عن 35 حالة إصابة بوعكة صحية في الفترة ما بين 2010 و مطلع عام .2019

وأضافت” على الرغم من أن 35 حالة لا تبدو كثيرة مقارنة بعدد من يستخدمون السجائر الإلكترونية، إلا أننا قلقون بشأن حالات الإصابة”.

ودفعت حالات الإصابة السلطات لإجراء تحقيق بشأن ما إذا كان هناك صلة بين الوعكات الصحية واستخدام السجائر الإلكترونية.

وقالت إدارة الأغذية إنه وفقا للتقارير التي تلقتها، لا يمكن التأكيد على أن السجائر الإلكترونية تسبب وعكات صحية .

وأوضحت الإدارة في بيان ” التقارير أيضا لم تقدم تفاصيل كافية للتوصل لنمط أو سبب واضح لحالات الإصابة “.