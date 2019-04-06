شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التهاب القولون أهمها الوراثة والأطعمة الدسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى كل من النظام الغذائى والتوتر والضعف فى الحصول على النوم والتغيرات فى بكتيريا الأمعاء إلى ظهور أعراض التهاب القولون.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، التهاب القولون يؤثر على ما بين 6-18٪ من الناس فى جميع أنحاء العالم، وتنطوى على تغييرات فى شكل حركات الأمعاء وآلام أسفل البطن، ومن أهم اسبابه الانفعال.

ومع ذلك فإن المسببات تختلف من كل شخص لآخر، مما يجعل من الصعب تحديد أطعمة أو الضغوط المعينة التى يجب على كل شخص يعاني من الاضطراب تجنبها.

أسباب التهاب القولون

1: وجود خلل وظيفي في الجهاز المناعي .

2:الوراثة لها دور كبير فى الاصابة بالتهاب القولون فإذا كان أحد الابوين مصاب التهاب القولون فذلك دليل على اصابة بعض الابناء به.

3: التوتر والضغط العصبى والنفسى، يسببان التهاب شديد فى القولون مما يؤثر على صحة الجسم ويؤدى لمشاكل واضطرابات فى الجهاز الهضمى.

4:الاكثار من تناول الأطعمة الدسمة والحارة يسبب التهاب فى جدار المعدة وانتفاخ فى القولون.

5:المشروبات الغازية والكافيين تسبب التهاب شديد فى القولون.

6:الاكثار من تناول البقوليات يؤثر على صحة الجهاز الهضمى والقولون ويسبب الالتهاب والاضطرابات.



اسباب التهاب القولون

اعراض التهاب القولونالألم والتشنج

ألم البطن هو أكثر الأعراض شيوعًا وعاملًا رئيسيًا في التشخيص.

وعادة تعمل الأمعاء والدماغ معًا للتحكم فى عملية الهضم، ويحدث هذا عن طريق الهرمونات والأعصاب والإشارات الصادرة عن البكتيريا الجيدة التي تعيش في أمعائك.



اسباب التهاب القولون

الإسهال

الإسهال هو واحد من ثلاثة أنواع رئيسية من الاضطراب، يؤثر على ما يقرب من ثلث المرضى الذين يعانون من القولون العصبي.

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ووجدت دراسة أجريت على 200 شخص بالغ أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى يعانون الإسهال، فى المتوسط ​، كان 12 حركة أسبوعية للأمعاء، أكثر من ضعف كمية البالغين الذين لا يعانون من القولون العصبى.

الإمساك

على الرغم من أنه يبدو غير متوقع إلا أنه يمكن أن يسبب القولون العصبى الإمساك وكذلك الإسهال. والإمساك هو نوع أكثر شيوعا، مما يؤثر على ما يقرب من 50٪ من الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبى.

قد يؤدى الاتصال المتغير بين الدماغ والأمعاء إلى تسريع أو إبطاء زمن العبور الطبيعي للبراز، وعندما يتباطأ وقت العبور تمتص الأمعاء كمية أكبر من الماء من البراز، ويصبح أكثر صعوبة فى العبور.



اسباب التهاب القولون

الإمساك والإسهال بالتناوب

يؤثر الإمساك والإسهال المختلطان أو المتناوبان على حوالى 20٪ من المرضى المصابين بالقولون العصبى، وهذا النوع من القولون العصبى يميل إلى أن يكون أكثر حدة من الآخرين.

التغيرات فى حركة الأمعاء

غالبا ما يصبح البراز بطيئا الحركة فى الأمعاء مجففاً لأن الأمعاء تمتص الماء، وهذا بدوره يخلق البراز الصلب، والتى يمكن أن تفاقم أعراض الإمساك.

علاج التهاب القولون

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الجراحة قد تعزز الحياة لكبار السن الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء والتهاب القولون التقرحى.

وقام الباحثون بدراسة بيانات الآلاف من البالغين الذين يعانون من هذه الحالة، من حيث إجراء عملية جراحية أو العلاج بواسطة الأدوية على المدى الطويل.



اسباب التهاب القولون

ووجدت الدراسة أن العملية الجراحية كانت أفضل من العلاج بواسطة الأدوية على المدى الطويل لأولئك البالغين 50 عامًا وكبار السن الذين هم فى مرحلة متقدمة من المرض.

جدير بالذكر أن التهاب القولون التقرحى يصيب ما يصل إلى 700000 من الأمريكيين، وهذا الالتهاب يسبب تهيجًا فى بطانة القولون والأمعاء الغليظة، ويمكن أن يؤدى إلى الإسهال وتقلصات وآلام البطن ونزيف المستقيم.