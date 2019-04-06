تقنية جديدة للتخلص من تجلطات الساق

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استطاع جراح بريطاني إخراج تجلط دموي من ساق مريضة في عمر الـ55، بواسطة جهاز جديد لا يتطلب تخديرا كليا ويقلل من نسبة الألم والخطر في عملية هي الأولى من نوعها في العالم

وخضعت جاكي فيلد للتقنية الجديدة، للتخلص من تجلط في الأوردة العميقة في ساقها، بعد أن فشلت في حل مشكلتها بالأدوية.

وأدخلت القسطرة إلى الوريد، قبل أن يتم فتحه لالتقاط الجلطة الدموية، حسبما ذكر موقع “صن” البريطاني.

وقالت جاكي: “شعرت بالأمان، إذ لم أكن تحت تأثير التخدير العام”، مشيرة إلى أنها شعرت ببعض الألم.

وأجريت العملية الجراحية في مستشفى سانت توماس وسط لندن، على يد الجراح الاستشاري ستيفن بلاك، الذي قال إن الجهاز الجديد “Vetex Medical” يمثل “تقدما كبيرا” مقارنة بالتكنولوجيا الحالية المستخدمة في عالم الطب لعلاج الجلطات.

ومن المنتظر أن تؤدي هذه التقنية إلى تقليل الاعتماد على الأدوية المكلفة، وإنهاء حاجة المرضى إلى البقاء في المستشفى لفترات طويلة عقب إجراء عمليات مشابهة.