لو مصاب بوجع فى معدتك... اعرف الفرق بين برد المعدة والتسمم الغذائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "برد فى المعدة ولا تسمم غذائى"، يحتار الكثيرون فى التفرقة بينهما بسبب الأعراض المتشابهة، فحسب ما ذكره موقع medicinenet، فإن أعراض التسمم تظهر فى غصون 8 ساعات من تناول الطعام أو الشراب الملوث، ولكن فى حالة العدوى ببرد فى المعدة فتظهر الأعراض بعض الإصابة بالفيروس بـ 48 ساعة .

كيف تفرق بين برد المعدة والتسمم الغذائى هناك بالفعل أعراض متشابهة بين برد المعدة والتسمم الغذائي وهى: ألم في المعدة ، الغثيان ، القيء ، والإسهال، ولكن هناك علامة واحدة فقط تدل على أن الأعراض الخاصة بك هى تسمم غذائي وهى ارتفاع في درجة الحرارة أو وجود دم في البراز. ويتم علاج كل من برد المعدة والتسمم الغذائي بنفس الطريقة من خلال الإكثار من شرب المياه و السوائل الدافئة وتناول الأطعمة الخفيفة، مع تناول الأدوية التى يصفها الطبيب لوقف الغثيان المستمر. وهناك بعض النصائح لتجنب العدوى والتسمم ويعتبر أبرزها غسل اليدين باستمرار وعدم تناول الأطعمة غير النظيفة والابتعاد عن الاماكن المزدحمة والممتلئة بالجراثيم .

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