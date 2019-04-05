إنفوجراف.. 10 أعراض للإصابة بمرض التوحد

يعد اضطراب التواصل الاجتماعي من أشهر أعراض مرض التوحد، بالإضافة إلى أعراض أخرى مشابهة منها أن يميل المريض للعزلة والبقاء منفرداً.

ويقوم المريض بالتوحد بالدوران حول نفسه ويسير على أطرافه، وتكون نظرات عيونه مشتتة ولا يتواصل بالعين، ويعاني المصاب من تأخر المهارات اللفظية ويكرر الكلمات أو الجمل.

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وتقول منظمة الصحة العالمية إنه "من المهم التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لتعزيز نمو المصابين باضطرابات طيف التوحد وعافيتهم على أمثل وجه"، وتوصي برصد "نمو الطفل في إطار الرعاية الروتينية لصحة الأم والطفل".

الإنفوجراف التالي يستعرض 10 أعراض للإصابة بمرض التوحد



