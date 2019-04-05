- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 10 أعراض للإصابة بمرض التوحد
يعد اضطراب التواصل الاجتماعي من أشهر أعراض مرض التوحد، بالإضافة إلى أعراض أخرى مشابهة منها أن يميل المريض للعزلة والبقاء منفرداً.
ويقوم المريض بالتوحد بالدوران حول نفسه ويسير على أطرافه، وتكون نظرات عيونه مشتتة ولا يتواصل بالعين، ويعاني المصاب من تأخر المهارات اللفظية ويكرر الكلمات أو الجمل.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه "من المهم التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لتعزيز نمو المصابين باضطرابات طيف التوحد وعافيتهم على أمثل وجه"، وتوصي برصد "نمو الطفل في إطار الرعاية الروتينية لصحة الأم والطفل".
الإنفوجراف التالي يستعرض 10 أعراض للإصابة بمرض التوحد
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. 10 أعراض للإصابة بمرض التوحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.