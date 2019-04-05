خبيرة طعام تكشف الطريقة الصحيحة لتناول "المعكرونة الآسيوية"

تشرح خبيرة الطعام اليابانية بوني تشانغ، الطريقة الصحيحة لتناول النوديلز، وتأمل في أن يبدأ عدد أكبر من الأشخاص في طهيها في المنزل، ولا توجد طريقة أفضل من مشاهدة التلفاز وتناول طعام سريع التحضير مثل النوديلز، لكن ربما ينتهي المطاف بالكثير منا بإحداث فوضى كبيرة أثناء محاولة تحضيرها، وهذا بسبب الطريقة الخطأ التي نتبعها في تناولها وطهيها، ولجعل يوم الرامين الوطني مميزا، تشرح خبيرة الطعام اليابانية، بوني تشانغ، الطريقة الصحيحة لتناول النوديلز، كما أنها سلطت الضوء على الأخطاء التي يرتكبها الكثير منا.

يرشف 7% من البريطانيين النوديلز أثناء تناولها، بينما يعتقد البعض بأنه من الوقاحة فعل ذلك، لكن في الحقيقة أن الرشف هو الطريقة الصحيحة والتقليدية لتناول النوديلز، حيث قالت تشانغ إنه لتناول الرامين عليك التقاط الإناء بيديك والبدء في شم البخار، ومن ثم استخدام الأعواد الخشبية لإخراج النوديلز من السائل، ومن ثم اجلب فمك بالقرب من الأعواد، وضع النوديلز في فمك ومن ثم ارتشفها إلى الداخل.

ووفقا إلى بوني فإن الكثير من الأشخاص يطهون النوديلز بطريقة خاطئة في المنزل، وتقول: "عند طهو صحن الرامين علينا تجنب أن تكون النوديلز لزجة ومخاطية وطرية، فمثل المعكرونة، يجب أن تكون النوديلز صلبة بعض الشيء، وهذا المصطلح معروف في اليابان باسم شيكوشيكو، وعلى عكس المعكرونة، يجب إخراج النوديلز من السائل على الفور وغسلها بالماء لإبعاد أي لزوجة"، وتوضح: "اغسل النوديلز بالماء البارد أثناء تحضريك للمكونات الأخرى."

ويقوم 25% من البريطانيين بهذه الخطوة، وهم بذلك يتجاهلون الثقافة اليابانية في طهو النوديلز، وتقول بوني: "النوديلز رمز للثقافة اليابانية وتناولها يعد تجربة يجب الاستمتاع بها لكن العديد من البريطانيين لا تبعون الخطوات الصحيحة في طهيها".

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