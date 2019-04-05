هل صفار البيض الداكن له قيمة غذائية أعلى من الفاتح؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتغير ألوان صفار البيض، حيث يمكن أن يتراوح لون صفار البيض بين الأصفر الباهت والبرتقالي الغامق، ولكن هل سألت نفسك من قبل ما سبب وجود ألوان مختلفة لصفار البيض، وهل اللون الأغمق يكون صحى أكثر من اللون الفاتح لصفار البيض.
صفار البيض
ذكر موقع "RD" أنه على الرغم من أن نوع الدجاج تؤثر على لون القشرة الخارجية للبيض، ولكن لون صفار البيض ليس له علاقة بسلالة الدجاج.
والسر وراء لون صفار البيض يكون التغذية التى تتناولها الدجاجة، فالدجاج الذى يتناول مثلاً الفلفل الرومى الأحمر يكون صفاره لونه أصفر محمر وهكذا حسب نوع الطعام والعلف الذى تتناوله الدجاجة يتغير لون صفار البيض.
ذكر موقع "RD" أن صفار البيض سواء كان أصفر شاحباً أو برتقالياَ، فهو طريقة رائعة للحصول على بروتين إضافي في نظامك الغذائي.
وصفار البيض سواء كان فاتح اللون أو غامقاً له نفس القدر من البروتين والدهون، ولكن صفار البيض الداكن أو الغامق قد يعني المزيد من الفيتامينات وأقل من الكوليسترول، كما أن الصفار الأغمق يكون مذاقه أفضل من اللون الفاتح.
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