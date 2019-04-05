طريقة عمل كمادات الشاي للعيون

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العين واحدة من أهم الأعضاء في جسم الإنسان وترتبط بحاسة الإبصار لديه، كما أنها من أكثر أعضاء الإنسان حساسية لذا فهى كثيرًا ما تصاب بالاضطرابات أو الإصابات نتيجة التعرض لعوامل الجو من الأتربة والشمس والرياح أو حتى الإصابات المباشرة بها، كما أنها تتأثر بالحالة الصحية للجسم بشكل عام وكثيرًا ما نرى الهالات السوداء تحيط بها أو تصبح حمراء أو منتفخة.

كمادات الشاي لعلاج العين

مع حساسية عضو مثل العين في جسم الإنسان وتعرضه للعديد من المشكلات وبخاصة تلك التي تتعلق بتغير لون العين للأحمر وإنتفاخها وإحاطتها بالهالات السوداء، فإنه يمكننا التغلب على تلك المشكلات باستخدام علاجات أو مكونات من مطبخ المنزل ومن أمثلتها الشاي.

الشاي

يعرف الشاي بأنه نوع من المشروبات ذات الانتشار الواسع في مختلف دول العالم بل إنه تقريبا المشروب رقم واحد على مستوى العالم، وهو عبارة عن نوع من الأشجار التي يعتبر موطنها الأصلي بلاد الصين إلا أنه يكثر زراعته في بلاد آسيا بشكل عام.

فوائد الشاي بشكل عام

يقدم الشاي الكثير من الفوائد للجسم بشكل عام منها:

يحتوي الشاي على مادة البوليفنيول وهى من المواد المضادة للسرطان لذا يعتبر الشاي وبخاصة الشاي الأسود من الأشياء المضادة للسرطان.

يحتوي الشاي في مكوناته على مواد مضادة للأكسدة لذا يعتبر الشاي وبخاصة النوع الأسود منه من الأشياء التي تعمل على حماية الجسم من تأكسد الكوليسترول في الدم.

تناول الشاي وبخاصة الشاي الأسود يعمل في المساعدة على توسيع الأوعية الدموية مما يعمل على حماية الجسم من الإصابة بالجلطات.

الشاي من الأشياء التي تساعد في العمل على تحسين عملية الهضم وكذلك يساعد في عملية حماية المعدة والأمعاء من الإصابة ببعض الأمراض.

يعتبر المركب الأساسي في الشاي هو الكافيين والذي يجعل من الشاي وسلة جيدة للمساعدة على زيادة ضخ الدم إلى الدماغ.

نسبة الدهون في الشاي تعتبر معدومة تقريبًا لذا فهو من المشروبات الصحية التي لا تعطي سعرات حرارية عالية.

من المشروبات التي تساعد في تقوية العظام لذا يفضل تناوله مع الحليب.

أثبتت آخر الابحاث بأن تناول الشاي يساعد في التقليل من الإحساس بالتوتر.

فوائد الشاي للبشرة

الشاي من الأشياء الغنية بعدد من الفيتامينات والمعادن التي تعتبر مهمة للبشرة ونضارتها وهذه كان نتيجة أحدث الدراسات والأبحاث، لذا فقد أصبح الشاي يدخل ضمن مكونات عدد من الكريمات والمستحضرات التي تخص البشرة.

فوائد الشاي للعيون

العيون واحدة من الأعضاء التي يقدم لها الشاي مجموعة من الفوائد عن طريق عمل كمادات الشاي على العين وتتمثل تلك الفوائد في:

تعمل كمادات الشاي على إكساب الجفون الترطيب اللازم.

من مكونات الشاي نوع من المواد الدابغة وتعمل تلك المواد على شد البشرة لذلك تعتبر كمادات الشاي وسيلة طبيعية وآمنة للتخلص من أو تغطية التجاعيد والخطوط التي تظهر حول العين.

مع مكوناته من الفيتامينات والمعادن يعمل في المساعدة على التخفيف من آثار الإرهاق والقلق التي تظهر على بشرة الوجه.

كمادات الشاي تساعد في التخلص من الإنتفاخات حول العين.

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عادة يصاحب الإرهاق والتعب عيون محمرة إلا أن كمادات الشاي تساعد في التخلص من هذا الاحمرار.

العين الملتهبة تساعد كمادات الشاي في العمل على تخفيف الالتهابات التي تصيبها وبخاصة الشاي الأخضر، ويعود ذلك إلى أن الشاي الأخضر هو الأكثر غنًا بمضادات الأكسدة.

تساعد كمادات الشاي في التخلص من الهالات السوداء والإنتفاخات حول العين بسبب أنها تحتوي على المواد المضادة للأكسدة.

تعمل كمادات الشاي في التخلص من أو التقليل من الدهون التي تتراكم أو توجد تحت الجلد وذلك بسبب أن الشاي يحتوي على مادة الثيوفيلين.

تساعد كمادات الشاي على جعل الجلد حول العين ينمو بشكل صحي بسبب أن الشاي يحتوي على القلويدات.

طريقة كمادات الشاي للعيون

عمل وتجهيز كمادات الشاي واستخدامها هو عملية بسيطة جدًا تتم كالآتي:

هات مقدار كوبين من الماء المغلي كما لو كنت ستعدين كوبين من الشاي.

قومي بوضع كيسين من الشاي في الماء واتركيهم هكذا حتى يبرد الشاي تمامًا.

بعد أن يبرد الشاي قم بوضعه في الثلاجة مدة لا تقل عن ربع الساعة أو تركه حتى تمام التأكد من أنه أصبح بارد أو يمكن نزع أكياس الشاي من الماء ووضعهم في الثلاجة لضمان برودتهم.

هات أكياس الشاي بعد التأكد من برودتها وقم بوضعها على العينين من ربع إلى ثلث الساعة بنفس طريقة وضع الكمادات.

يتم إزالة الأكياس ثم غسل الوجه والعينين بماء عادي.

يمكن أن تقوم بوضع العسل حول العين مكان الكمادات للمساعدة في شد الجلد وإكسابه النظارة.

راعي أن تتم تلك العملية بشكل يومي وستلاحظ بعد أسبوع من الاستخدام المنتظم لكمادات الشاي علي العين نتائج تلك المعالجة بشكل ملموس.

استخدامات أخرى للشاي

كمادات الشاي والشاي له عدة استخدامات طبية بخلاف كونه يمكن أن يستخدم ككمادات للعين ومن هذه الاستخدامات:

المساعدة في استعادة لمعان الشعر وكذلك نعومته.

تعمل كمادات الشاي على طرد الأوساخ من البشرة مما يساعد في ترطيب البشرة وكذلك معالجة حب الشباب.

قد تصيب البشرة حروق نتيجة للحلاقة أو نتيجة التعرض للشمس الشديدة لذا فإن كمادات الشاي تعتبر وسيلة مناسبة للتخفيف من تلك الحروق ومن آلامها.

يساعد في علاج التهابات اللثة والنزيف الذي يصيبها وكذلك الجروح والتقرحات في الفم عن طريق استخدام أكياس الشاي سابقة الاستخدام.

يمكن تجهيز حمام للقدم من الشاي المخمر حيث يتم نقع القدمين لمدة ثلث الساعة ثم للتخلص من رائحة القدم الكريهة.